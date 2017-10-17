Один из депутатов Псковского областного Собрания уступит мандат Андрею Турчаку – СМИ

Общество
Прокуратура уличила руководство ОСП Опочецкого и Красногородского районов в нарушении порядка рассмотрения обращений3
Политика
Цирком назвал коммунист Дмитрий Михайлов ситуацию с несостоявшимся конкурсом на пост сити-менеджера Пскова
Культура
Курсы повышения квалификации «Государственная культурная политика и развитие художественного образования и воспитания» проходят в Пскове
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Две пострадавшие в результате столкновения «Ниссана» и «Мерседеса» под Псковом женщины находятся в тяжелом состоянии10