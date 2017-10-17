Один из депутатов Псковского областного Собрания уступит мандат Андрею Турчаку – СМИ

25 октября на сессии Псковского областного Собрания один из депутатов сложит мандат, который перейдет экс-губернатору Псковской области, врио секретаря генсовета «Единой России» Андрею Турчаку. Об этом пишет «Коммерсант».

Издание поясняет, что он имеет право на отложенный мандат, так как возглавлял список партии власти на региональных выборах. После получения депутатского мандата Андрей Турчак будет делегирован псковским парламентом в Совет федерации. Эту должность для него освободит Александр Борисов, который напишет заявление о досрочном сложении полномочий. Затем президиум генсовета «Единой России» изберет его главой исполкома партии.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из источников, близких к псковскому Дому Советов, мандат депутата регионального парламента экс-губернатору уступит единоросс Николай Бурый.

По мнению ряда экспертов, в ближайшей перспективе Андрей Турчак также может получить пост вице-спикера Совета Федерации, так как экс-секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов являлся вице-спикером Государственной Думы.

Источник: Псковская Лента Новостей