Общество
На постах Псковской таможни участились случаи попыток перемещения через границу алкоголя свыше нормы2
Электронные заявления о назначении пенсии оформили более 2 тысяч жителей города Пскова и Псковского района
Политика
Полпред президента в СЗФО Цуканов завтра официально представит Ведерникова в качестве врио псковского губернатора8
Константин Вилков сомневается, что новый глава региона кардинально изменит жизнь Псковской области к лучшему14
Культура
Лучших авторов и чтецов Пскова определят сегодня на финале литературного конкурса «Чернильница-2017»
Краеведение
Спорт
Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко