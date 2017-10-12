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Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака. На официальном сайте президента сообщается, что Турчак покинул пост по собственному желанию.  ..107



Команда губернатора может остаться прежней - Петр Алексеенко

12.10.2017 14:44 ПЛН, Псков

Возможно, команда губернатора останется прежней, несмотря на отставку Андрея Турчака. Такое предположение сделал депутат областного Собрания, лидер фракции КПРФ Петр Алексеенко в разговоре с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102,6 FM).

«Тот питерский тоже (Михаил Ведерников, назначенный врио губернатора Псковской области – от ред.), может быть, и команда останется прежней. Возможно, для этого все и сделано, чтобы радикально ничего не менять», - отметил он.

По его словам в псковской фракции КПРФ ожидали ухода Андрея Турчака, потому что, по мнению коммунистов, он отрицательно зарекомендовал себя на посту губернатора. «Когда-то же это должно было случиться. Потому что мы видим, что положение в Псковской области не улучшается, а становится только все хуже и хуже. А в дальнейших прогнозах мы видим сокращение населения в регионе на пять тысяч в год. Значит и бюджет будет такой же - на угасание Псковской области. То, что он ушел отсюда, - это положительный момент. А то, что нам снова назначили варяга, - это уже отрицательный момент», - прокомментировал Петр Алексеенко.

Хотя, он признается, что на самом деле трудно оценивать человека, работы которого еще не видел. При этом Петр Алексеенко в качестве положительного примера  административно-карьерного роста назвал советскую политику взращивания кадров.

«Посылали [кандидата] с сельского хозяйства или предприятия. Сначала он становился первым секретарем райкома или горисполкома. Потом зампредседателя облисполкома, первый секретарь обкома. А сейчас откуда-то берут, как с инкубатора. Пусть бы кандидат даже был не местный, а со стороны, но мы бы видели, что он прошел школу жизни и имеет положительные результаты в своей работе», - резюмировал депутат.

Отметим, что Михаил Ведерников имеет достаточно солидный послужной список. Он был первым заместителем председателя РО ООО «Молодежное Единство» Ленинградской области, депутатом муниципального собрания Выборгского района Ленинградской области и Совета депутатов муниципального образования «Выборгское городское поселение», возглавлял Общественную молодежную палату при Законодательном Собрании Ленинградской области, занимал должность первого заместителя руководителя регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», а также был советником департамента региональной политики управления президента РФ по внутренней политике.

С 2012 года Михаил Ведерников работал заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, а с февраля 2017-го – зампреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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Андрей Турчак покинул пост губернатора Псковской области


 

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