Команда губернатора может остаться прежней - Петр Алексеенко

Возможно, команда губернатора останется прежней, несмотря на отставку Андрея Турчака. Такое предположение сделал депутат областного Собрания, лидер фракции КПРФ Петр Алексеенко в разговоре с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102,6 FM).

«Тот питерский тоже (Михаил Ведерников, назначенный врио губернатора Псковской области – от ред.), может быть, и команда останется прежней. Возможно, для этого все и сделано, чтобы радикально ничего не менять», - отметил он.

По его словам в псковской фракции КПРФ ожидали ухода Андрея Турчака, потому что, по мнению коммунистов, он отрицательно зарекомендовал себя на посту губернатора. «Когда-то же это должно было случиться. Потому что мы видим, что положение в Псковской области не улучшается, а становится только все хуже и хуже. А в дальнейших прогнозах мы видим сокращение населения в регионе на пять тысяч в год. Значит и бюджет будет такой же - на угасание Псковской области. То, что он ушел отсюда, - это положительный момент. А то, что нам снова назначили варяга, - это уже отрицательный момент», - прокомментировал Петр Алексеенко.

Хотя, он признается, что на самом деле трудно оценивать человека, работы которого еще не видел. При этом Петр Алексеенко в качестве положительного примера административно-карьерного роста назвал советскую политику взращивания кадров.

«Посылали [кандидата] с сельского хозяйства или предприятия. Сначала он становился первым секретарем райкома или горисполкома. Потом зампредседателя облисполкома, первый секретарь обкома. А сейчас откуда-то берут, как с инкубатора. Пусть бы кандидат даже был не местный, а со стороны, но мы бы видели, что он прошел школу жизни и имеет положительные результаты в своей работе», - резюмировал депутат.

Отметим, что Михаил Ведерников имеет достаточно солидный послужной список. Он был первым заместителем председателя РО ООО «Молодежное Единство» Ленинградской области, депутатом муниципального собрания Выборгского района Ленинградской области и Совета депутатов муниципального образования «Выборгское городское поселение», возглавлял Общественную молодежную палату при Законодательном Собрании Ленинградской области, занимал должность первого заместителя руководителя регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», а также был советником департамента региональной политики управления президента РФ по внутренней политике.

С 2012 года Михаил Ведерников работал заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, а с февраля 2017-го – зампреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Источник: Псковская Лента Новостей