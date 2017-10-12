Виктор Антонов об отставке Андрея Турчака: Король умер, да здравствует король!

«Король умер, да здравствует король!» - такой известной фразой прокомментировал отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака первый вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов («Единая Россия»).

«Это обычное дело: люди приходят и уходят на новые должности. И, наверное, ничего здесь такого сверхъестественного и нового нет. Радоваться или печалиться по этому поводу? Кому как. Мне пришлось работать рядом со всеми губернаторам, которые были в нашей области. Я ни о ком не хочу сказать плохо, это было бы неправильно, несправедливо и нечестно. Каждый из них старался что-то сделать хорошее, у кого-то получалось, у кого-то не очень. Последний губернатор Турчак Андрей Анатольевич старался изо всех сил что-то сделать для области. Были проблемы, конечно, которые не удалось решить до конца. Это социальная сфера и здравоохранение. То, что сегодня происходит, эти скандалы и конфликты, конечно, прежде всего, зависели и от губернатора. Эти вещи, которые сегодня так живо обсуждаются, и родильный дом, и проблемы в районах, могли быть разрешены», - сказал Виктор Антонов.

Парламентарий обратил особое внимание на долги Псковской области, в том числе коммерческие. «Область очень много должна коммерческим банкам. Как новый губернатор будет справляться с этим? Каким грузом эти долги лягут на наш бюджет, сказать сложно. Если поможет федеральная власть, будет здорово. Сможет ли губернатор эти вопросы решать быстро, или мы будем в долгах жить долго и, значит, не будет развития? Поживем - увидим», - заявил он.

«Но вообще-то на все надо смотреть с оптимизмом. Как говорят: король умер, да зравствует король! Подустал Андрей Анатольевич, что там говорить. Столько времени без семьи тяжело. С новым его назначением, лучших ему пожеланий, самого хорошего. Если верить слухам, он попадает на лидерство в партии. Это его место, он сможет там работать. Я просто уверен, там получится», - заключил Виктор Антонов.

Источник: Псковская Лента Новостей