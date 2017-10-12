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Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака. На официальном сайте президента сообщается, что Турчак покинул пост по собственному желанию.  ..107



Виктор Антонов об отставке Андрея Турчака: Король умер, да здравствует король!

12.10.2017 15:20 ПЛН, Псков

«Король умер, да здравствует король!» - такой известной фразой прокомментировал отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака первый вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов («Единая Россия»). 
 
 
«Это обычное дело: люди приходят и уходят на новые должности. И, наверное, ничего здесь такого сверхъестественного и нового нет. Радоваться или печалиться по этому поводу? Кому как. Мне пришлось работать рядом со всеми губернаторам, которые были в нашей области. Я ни о ком не хочу сказать плохо, это было бы неправильно, несправедливо и нечестно. Каждый из них старался что-то сделать хорошее, у кого-то получалось, у кого-то не очень. Последний губернатор Турчак Андрей Анатольевич старался изо всех сил что-то сделать для области. Были проблемы, конечно, которые не удалось решить  до конца. Это социальная сфера и здравоохранение. То, что сегодня происходит, эти скандалы и конфликты, конечно, прежде всего, зависели и от губернатора. Эти вещи, которые сегодня так живо обсуждаются, и родильный дом, и проблемы в районах, могли быть разрешены», - сказал Виктор Антонов. 
 
Парламентарий обратил особое внимание на долги Псковской области, в том числе коммерческие. «Область очень много должна коммерческим банкам. Как новый губернатор будет справляться с этим? Каким грузом эти долги лягут на наш бюджет, сказать сложно. Если поможет федеральная власть, будет здорово. Сможет ли губернатор эти вопросы решать быстро, или мы будем в долгах жить долго и, значит, не будет развития? Поживем - увидим», - заявил он. 
 
«Но вообще-то на все надо смотреть с оптимизмом. Как говорят: король умер, да зравствует король! Подустал Андрей Анатольевич, что там говорить. Столько времени без семьи тяжело. С новым его назначением, лучших ему пожеланий, самого хорошего. Если верить слухам, он попадает на лидерство в партии. Это его место, он сможет там работать. Я просто уверен, там получится», - заключил Виктор Антонов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
Андрей Турчак покинул пост губернатора Псковской области


 

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