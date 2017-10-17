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Переводом коммерческих кредитов Псковской области в бюджетные должен заняться Михаил Ведерников, считает депутат Андрей Корнев

17.10.2017 16:24 ПЛН, Псков

Чем должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь? Данный вопрос Псковская Лента Новостей адресовала всем жителям Псковской области, а также известным политикам, бизнесменам и общественным деятелям региона. Одной из глобальных задач нового главы региона, по мнению депутата Псковского областного Собрания Андрея Корнева («Единая Россия»), является перевод коммерческих кредитов области в бюджетные. 
 
 
- Андрей Юрьевич, чем, на ваш взгляд, должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь? Какие проблемы в регионе вы считаете первостепенными?
 
- Конечно, изначально он должен вникнуть в существующие в регионе проблемы. На мой взгляд, он должен разобраться, вникнуть в ситуацию в ближайшее время, если он в нее еще не вник (я не знаю, насколько эта перестановка давно задумывалась, и насколько он знаком с нашим регионом). Потом должна быть преемственность, продолжение крупных инфраструктурных проектов, начатых Андреем Анатольевичем Турчаком. Направление, выбранное командой предыдущего губернатора, я считаю правильным. Нам необходимо развивать промышленность, приводить сюда крупные предприятия, строить их и развивать для последующего получения налогов в региональный и местные бюджеты. Без этого ничего не будет. Мы серьезно продвинулись по сельскому хозяйству за последнее время. Теперь нужно побольше загружать ОЭЗ «Моглино», приводить туда предприятия и делать наш регион самодостаточным. 
 
- А что касается социальной сферы, на что врио губернатора стоит обратить особое внимание? 
 
- Те сдвиги, которые произошли в социальной сфере за последнее время и в Пскове, и в Великих Луках, я оцениваю положительно. Были реализованы крупные инфраструктурные проекты, многое и в образовании, и в здравоохранении сдвинуто с мертвой точки. Построена новая школа в Пскове, строится в Великих Луках, отремонтировано много объектов здравоохранения. На мой взгляд, надо продолжать эту линию. 
 
Еще одна глобальная задача врио губернатора - перевод коммерческих кредитов в бюджетные в нашем не самом финансово устойчивом регионе.
 
- Грядет начало бюджетного процесса. Как вы считаете, сможет ли врио губернатора оперативно вникнуть в эту процедуру и принять полноценное участие в подготовке документа, по которому регион будет жить ближайший год?
 
- Я думаю, вникнуть сможет, это 100%. На представлении, которое было в пятницу, он заявил о том, что обеспечит максимальную преемственность власти. Та команда, которая сейчас работает, которая имеет большой опыт, не будет меняться сразу. Есть Татьяна Алексеевна Баринова (главный финансист региона - ред.), есть Вера Васильевна Емельянова (первый заместитель губернатора области - ред.), есть областное Собрание, есть Александр Алексеевич Котов (спикер регионального парламента - ред.), которые помогут разобраться во всей ситуации. 
 
- Каковы ваши впечатления от первой встречи с Михаилом Ведерниковом на официальном представлении 13 октября? 
 
- Наверное, нужно, чтобы прошел какой-то процесс знакомства с врио губернатора. По большому счету о нем пока ничего неизвестно, кроме биографии, с которой можно ознакомиться в свободном доступе. Нужно поработать вместе какое-то время, чтобы оценить и понять потенциал человека. Думаю, первые шаги дадут понимание о том, какой это врио губернатора. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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Андрей Турчак покинул пост губернатора Псковской области


 

Чем, на ваш взгляд, должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?











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