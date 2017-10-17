Переводом коммерческих кредитов Псковской области в бюджетные должен заняться Михаил Ведерников, считает депутат Андрей Корнев

Чем должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь? Данный вопрос Псковская Лента Новостей адресовала всем жителям Псковской области, а также известным политикам, бизнесменам и общественным деятелям региона. Одной из глобальных задач нового главы региона, по мнению депутата Псковского областного Собрания Андрея Корнева («Единая Россия»), является перевод коммерческих кредитов области в бюджетные.

- Андрей Юрьевич, чем, на ваш взгляд, должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь? Какие проблемы в регионе вы считаете первостепенными?

- Конечно, изначально он должен вникнуть в существующие в регионе проблемы. На мой взгляд, он должен разобраться, вникнуть в ситуацию в ближайшее время, если он в нее еще не вник (я не знаю, насколько эта перестановка давно задумывалась, и насколько он знаком с нашим регионом). Потом должна быть преемственность, продолжение крупных инфраструктурных проектов, начатых Андреем Анатольевичем Турчаком. Направление, выбранное командой предыдущего губернатора, я считаю правильным. Нам необходимо развивать промышленность, приводить сюда крупные предприятия, строить их и развивать для последующего получения налогов в региональный и местные бюджеты. Без этого ничего не будет. Мы серьезно продвинулись по сельскому хозяйству за последнее время. Теперь нужно побольше загружать ОЭЗ «Моглино», приводить туда предприятия и делать наш регион самодостаточным.

- А что касается социальной сферы, на что врио губернатора стоит обратить особое внимание?

- Те сдвиги, которые произошли в социальной сфере за последнее время и в Пскове, и в Великих Луках, я оцениваю положительно. Были реализованы крупные инфраструктурные проекты, многое и в образовании, и в здравоохранении сдвинуто с мертвой точки. Построена новая школа в Пскове, строится в Великих Луках, отремонтировано много объектов здравоохранения. На мой взгляд, надо продолжать эту линию.

Еще одна глобальная задача врио губернатора - перевод коммерческих кредитов в бюджетные в нашем не самом финансово устойчивом регионе.

- Грядет начало бюджетного процесса. Как вы считаете, сможет ли врио губернатора оперативно вникнуть в эту процедуру и принять полноценное участие в подготовке документа, по которому регион будет жить ближайший год?

- Я думаю, вникнуть сможет, это 100%. На представлении, которое было в пятницу, он заявил о том, что обеспечит максимальную преемственность власти. Та команда, которая сейчас работает, которая имеет большой опыт, не будет меняться сразу. Есть Татьяна Алексеевна Баринова (главный финансист региона - ред.), есть Вера Васильевна Емельянова (первый заместитель губернатора области - ред.), есть областное Собрание, есть Александр Алексеевич Котов (спикер регионального парламента - ред.), которые помогут разобраться во всей ситуации.

- Каковы ваши впечатления от первой встречи с Михаилом Ведерниковом на официальном представлении 13 октября?

- Наверное, нужно, чтобы прошел какой-то процесс знакомства с врио губернатора. По большому счету о нем пока ничего неизвестно, кроме биографии, с которой можно ознакомиться в свободном доступе. Нужно поработать вместе какое-то время, чтобы оценить и понять потенциал человека. Думаю, первые шаги дадут понимание о том, какой это врио губернатора.

Источник: Псковская Лента Новостей