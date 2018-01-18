Политика

Сопредседателями псковского штаба Владимира Путина стали Галина Неваленная, Елена Косенкова и Андрей Царев

В Пскове состоялось официальное представление руководства регионального избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в настоящее время проходит встреча руководителей этого предвыборного объединения с представителями средств массовой информации.

Отметим, что региональный избирательный штаб Владимира Путина в Пскове располагается по адресу: ул. Л.Толстого, 1.

Сопредседателями штаба стали доверенные лица Владимира Путина на президентских выборах - главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» и директор Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова, а также член Общественной палаты России, председатель совета межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности» Андрей Царев.

Кроме того, заместителями сопредседателей стали руководитель исполкома Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Сиротин, руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Григорий Турчин и Николай Груздов, председатель Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Каждый из них будет вести ежедневную работу в штабе, включая прием жителей Пскова и области, ответы на телефон горячей линии (8112) 22-18-18.

В настоящее время лидеры регионального избирательного штаба рассказывают о стоящих перед ними задачах и планируемой деятельности. Предполается, что работа будет носить неформальный характер - именно на это настраивает своих сторонников Владимир Путин. По его мнению, при таком подходе работа становится максимально эффективной.

Агитационно-пропагандистская работа, работа с обращениями граждан станут одними из основных направлений деятельности регионального штаба.

«Как и по всей страны в нашей области ОНФ, «Единая Россия», общественники уже много лет работают над контролем исполнения поручений и указов президента, которые нацелены на улучшение качества жизни, - отметила Галина Неваленная. - Важно, чтобы эта работа продолжалась. Поэтому для всех думающих и неравнодушных жителей области важно, чтобы Путин вновь был избран президентом».

На снимке: доверенное лицо Владимира Путина - главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. Фото со встречи с представителями средств массовой информации.

«Во время сбора подписей псковичи спрашивали, будет ли работать штаб, куда можно придти, поговорить о своих вопросах, - рассказала Елена Косенкова. - Штаб работает, он открыт для людей. Помимо организационной работы члены штаба будут заниматься приемом граждан, собирать их наказы. В штаб можно звонить по многоканальному телефону, и звонки уже начались».

«Все вопросы, проблемы, предложения мы будем аккумулировать и передавать в центральный штаб нашего кандидата Владимира Владимировича Путина», - подчеркнула сопредседатель регионального штаба.

На снимке: председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» и директор Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова . Фото со встречи с представителями средств массовой информации.

Как сообщалось ранее, в Москве уже начал свою работу федеральный избирательный штаб Владимира Путина. Его сопредседателями стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, директор Национального медицинского центра им. Димы Рогачева Александр Румянцев и генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин.

Напомним, на предыдущих выборах президента в 2012 году «народный штаб» Владимира Путина в Москве возглавлял кинорежиссер, один из лидеров Общероссийского народного фронта Станислав Говорухин.

В Псковской области руководителем регионального штаба в 2012 году являлся Георгий Василевич, наряду с ним в руководство предвыборного объединения входили великолукский промышленник Сергей Сергиенков, педагог Людмила Фомичева и бывший командир 76-й дивизии ВДВ Игорь Виноградский.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. По сообщению Центризбиркома, участие в избирательной кампании продолжают 17 претендентов на пост главы государства.