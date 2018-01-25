Политика

Депутаты Псковского областного Собрания вновь не согласились возвращать прямые выборы глав Пскова и Великих Лук

Депутаты Псковского областного Собрания вновь не согласились возвращать прямые выборы глав Пскова и Великих Лук. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, законопроект Льва Шлосберга («Яблоко») был отклонен большинством голосов парламентариев.

Аналогичная инициатива «яблочника» была отклонена большинством голосов депутатов областного Собрания 6 июня. Регламент областного Собрания разрешает подачу аналогичного законопроекта через 6 месяцев после отклонения предыдущего, и в декабре 2017 года Лев Шлосберг воспользовался этим правом.

На сессии парламентарий пояснил свою позицию. Он отметил, что отмена прямых выборов мэров в 2006 году была вызвана чисто политическими причинами. За годы действия «двуглавой» системы, по мнению Льва Шлосберга, система власти в Пскове и Великих Луках стала закрытой, неэффективной и непрозрачной.

В поддержку законопроекта высказались руководитель фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова, лидер коммунистов в региональном парламенте Петр Алексеенко, глава фракции ЛДПР Антон Минаков.

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 10 депутатов, инициатива отклонена.