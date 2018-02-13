Политика

Избирательная комиссия Псковской области передала вакантный мандат депутата областного Собрания Алексею Блинову

Сегодня, 14 февраля, Избирательная комиссия Псковской области на своем заседании постановила передать вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва зарегистрированному кандидату из единого списка кандидатов избирательного объединения Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия » Алексею Блинову (региональная группа №17, №1 в группе) и зарегистрировала его депутатом регионального парламента.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, это решение члены избиркома приняли в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Псковского областного Собрания Валентина Каленского.

Передачу вакантного мандата согласовал президиум Генерального совета политической партии «Единая Россия» 5 февраля 2018 года.

В свою очередь, в своем заявлении в Избирательную комиссию Псковской области Алексей Блинов дал согласие на замещение вакантного депутатского мандата и сообщил об отсутствии у него обязанностей не совместимых со статусом депутата Псковского областного Собрания.

Добавим, что в соответствии с законом Псковской области «О статусе депутата Псковского областного Собрания депутатов» областное Собрание депутатов постановило досрочно прекратить полномочия депутата Псковского областного Собрания депутатов по единому избирательному округу Валентина Каленского с 8 января 2018 года в связи с его смертью.