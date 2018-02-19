Политика

Виктор Антонов поднял вопрос об уважительном отношении друг к другу исполнительной и законодательной власти области

Председатель комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике Виктор Антонов («Единая Россия») предложил внести изменения в регламент регионального парламента. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий документ рассмотрен на заседании комитета 26 февраля.

Парламентарий предлагает обязать администрацию Псковской области сопровождать законопроекты, которые вносятся в Собрание в первоочередном порядке, письмом с обоснованием необходимости его рассмотрения. Виктор Антонов пояснил, что зачастую ошибки и недочеты в законах, выходящих из стен регионального парламента, связаны с тем, что документы рассматриваются «с колес». «У нас на каждой сессии бывает так, что мы получаем законопроект от исполнительной власти или утром, или вечером. Знакомиться с ним некогда, мы их не читаем должным образом, заключений от прокуратуры и других ведомств нет, поэтому и возникают проблемы. Нужно, чтобы был определенный порядок», - пояснил он.

Виктор Антонов считает, что внесение нового пункта в регламент поможет и врио губернатора Михаилу Ведерникову, который «обещал навести порядок с теми, кто не справляется со своими обязанностями», то есть готовит законопроекты не вовремя. Новым пунктом регламента предусмотрено, что обоснование принятия законопроекта в первоочередном порядке должно исходить от самого главы региона.

Первый заместитель руководителя аппарата администрации области - председатель государственно-правового комитета Андрей Карпов сообщил, что соответствующий документ поступил в администрацию области только 22 февраля, и до сегодняшнего дня не удалось выяснить позицию Михаила Ведерникова по данному вопросу. Он предложил принять законопроект в целом, но не принимать за основу и отложить его рассмотрение до следующей сессии.

Член «социального» комитета Валерий Василевский («Единая Россия») привел описанную Андреем Карповым ситуацию ему же в пример. «А мы так работаем, Андрей Иванович, уже 8-й год, рассматриваем документы с колес. Мы поддержали Михаила Юрьевича по вопросу с потребительской корзиной, но здесь не поддерживать Виктора Васильевича, я считаю, это кощунственно», - высказался депутат.

Андрей Карпов призвал еще раз дождаться письменной реакции врио губернатора, чтобы не получить «конфликт на ровном месте». Он заверил, что вне зависимости от мнения Михаила Ведерникова, сам он инициативу поддерживает.

«Мы эти уловки уже проходили, - отреагировал на предложение Андрея Карпова автор инициативы Виктор Антонов. - Это вопрос ни запросов в прокуратуру, ни запросов к президенту, все уже определено. Это вопрос об уважительном отношении исполнительной власти к представительной и наоборот. Я понимаю, сопротивление идет не от губернатора, а от тех, кто пишет законопроекты».

В итоге члены комитета поддержали изменения, предложенные Виктором Антоновым.