Политика

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов принял участие в голосовании за президента РФ

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов проголосовал на выборах президента России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, на избирательный участок он по традиции пришел со своей внучкой.

«Сегодня очень важное событие – граждане нашей страны избирают главу государства, президента нашей большой страны. Мы все надеемся, что под руководством лидера наша страна будет крепнуть, становиться сильной и могучей державой, с которой будут считаться на мировой арене. Мы надеемся на то, что жизнь людей будет улучшаться. Мы рассчитываем на то, что совместно с президентом мы будем строить нашу экономику, развивать социальную сферу. Словом, будем работать для того, чтобы в нашей стране было жить комфортно», - подчеркнул Александр Котов.

Он также выразил уверенность, что псковичи проявят активность, выразят свою гражданскую позицию, придут на выборы, и явка будет высокой. «Я думаю, что жители нашего региона отдадут предпочтение тому, с кем они связывают свои надежды, кого считают настоящим, сильным и надежным лидером», - заключил спикер регионального парламента.