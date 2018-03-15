Политика

Марина Борисенкова: Голос каждого гражданина очень важен, и сегодня тот день, когда он будет услышан

Депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова приняла участие в голосовании на выборах президента России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, сегодня она пришла голосовать на избирательный участок в школу №25.

«Я считаю,что сейчас голос каждого гражданина очень важен, и сегодня тот день, когда он будет услышан», - подчеркнула Марина Борисенкова, добавив, что она всегда принимает участие в выборах и традиционно посещает избирательный участок вместе с семьей — мужем и сыном.

Как отметила депутат, не все избирательные участки региона доступны для людей с ограниченными возможностями. При этом члены избиркомов предоставляю избирателям данной категории все возможности для того, чтобы они могли реализовать свое избирательное право и проголосовать. «Можно вызвать членов участковых комиссий на дом, а можно выбрать для голосования более доступный для инвалидов-колясочников участок. Так мы и сделали», - пояснила Марина Борисенкова.

Она с радостью отметила, что в областном центре становится все больше участков, оборудованных пандусами. Правда, в окраинных микрорайонах дело обстоит хуже, чем в Центре, на Завеличье и Запсковье.