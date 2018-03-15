Политика

Депутат Госдумы Васильев: Сегодня реальная возможность показать, кто в доме хозяин

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России» Александр Васильевпроголосовал на выборах президента России. 18 марта с семьей он пришел на избирательный участок в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Выбор сделан! Источником власти нашего государства является ее многонациональный народ. Сегодня реальная возможность показать, кто в доме хозяин. Вместо тысячи слов о будущем страны на кухне или в комментариях, надо прийти на участок и выразить свои взгляды. Мы живем в самой большой стране, и весь мир наблюдает за тем, что у нас происходит. Только неравнодушие граждан к судьбе России делает ее современным демократическим государством!» - сказал парламентарий.