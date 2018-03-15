Политика

Все кандидаты в президенты России проголосовали на выборах

Все кандидаты в президенты РФ проголосовали на выборах. Об этом сообщает РБК.

Первым из кандидатов проголосовал действующий президент Владимир Путин на участке в здании Российской академии наук. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин проголосовал на участке в Совхозе имени Ленина, бизнес-омбудсмен Борис Титов - в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.

Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский свой голос отдал на избирательном участке № 2714 в 814-й школе на западе Москвы. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский проголосовал в Крылатском районе столицы.

Позднее проголосовал кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Он вместе с семьей проголосовал на избирательном участке № 2151 в Российской академии наук. Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин отдал свой голос на избирательном участке № 137 на Новослободской улице в Москве

Последней из кандидатов проголосовала Ксения Собчак («Гражданская инициатива»). Она приехала на выборы с дочкой мужа Полиной Виторган, которой недавно исполнилось 18 лет, — она проголосовала впервые.