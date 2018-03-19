Политика

В Плюсском и Стругокрасненском районах более 80% избирателей проголосовали за президента Путина

Плюсский и Стругокрасненский районы продемонстрировали наиболее высокий процент голосования за Владимира Путина на выборах президента РФ 18 марта. Об этом свидетельствуют данные, полученные после обработки 100% избирательных бюллетеней. По данным муниципалитетам итоги голосования за кандидата-самовыдвиженца превысили 80%.

Так, в Плюсском районе Путин набрал 80,71% голосов, у коммуниста Грудинина 8,23%, у либерал-демократа Жириновского 6,32% голосов.

В Стругокрасненском районе у Путина 80,5% голосов, у Грудинина - 7,53%, у Жириновского - 7,28%.

Итоги голосования также выявили ряд районов Псковской области, где Владимир Путин приблизился к 80%: В Великолукском районе он набрал 79,5%, в Куньинском 79,45%, в Палкинском 79,16%.

Что касается остальных кандидатов в президенты, коммунист Грудинин стабильно занимал второе место, а Жириновский (ЛДПР) - третье. При этом Павел Грудинин в Пустошкинском районе показал самый высокий по региону показатель - 15,32%.

На четвертом месте по Псковской области Ксения Собчак. Любопытно, что в Пскове и шести районах (Великолукском, Гдовском, Новосокольническом, Палкинском, Пустошкинском и Усвятском) ее обогнал яблочник Григорий Явлинский.

Ранее сообщалось, что после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в Псковской области кандидат в президенты Владимир Путин набирает 75,05% голосов. У кандидата КПРФ Павла Грудинина - 11,44% голосов, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 6,87% голосов, у телеведущей Ксении Собчак («Гражданская инициатива») - 1,68% голосов, у экономиста Григория Явлинского («Яблоко») - 1,61% голосов, у лидера партии «Народный союз» Сергея Бабурина - 0,86% голосов, у лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина - 0,81% голосов, у уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова («Партия Роста») - 0,77% голосов.

По предварительным данным, явка на выборах составила 65,34% избирателей.