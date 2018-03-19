Политика

Вячеслав Володин: Победа Путина - это победа всех граждан России

Победа Путина – это победа всех граждан России. Как сообщается на сайте Госдумы, об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя парламентским журналистам итоги президентских выборов.

«18 марта стало важной датой в современной истории России. Абсолютное большинство граждан страны воспользовались своим правом выбора. И это говорит об активной гражданской позиции нашего общества, люди сделали свой выбор в условиях беспрецедентного давления на нашу страну: попытки дискредитации России, санкции, оголтелая пропаганда со стороны западных СМИ», - отметил спикер Госдумы.

При этом он подчеркнул, что результаты голосования стали рекордными: абсолютное большинство проголосовало за Владимира Путина - 76,67%, а это около 56 миллионов граждан. Волеизъявление, по словам Володина, прошло в строгом соответствии с законами и демократическими принципами. «Легитимность выборов ни у кого не вызывает сомнений. Подтверждение тому – большое количество зарубежных наблюдателей, от которых мы услышали позитивную оценку ходу и проведению выборов», - отметил он.

«Высокий процент явки – свидетельство ответственного отношения общества к будущему нашей страны. А результаты показали, что Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой граждан России. Эта поддержка позволит ему отстаивать интересы страны на международном уровне, ставить и решать стратегические задачи развития, - сказал Вячеслав Володин. - На избирательные участки пришли жители Крыма и Севастополя. Символично, что именно в этот день четыре года назад они сделали свой выбор. Итоги голосования подтвердили правильность принятого тогда решения. Более 90% сегодня проголосовало за Владимира Путина».

«Победа Владимира Владимировича – это гарантия движения страны вперед по пути повышения благополучия граждан и конкурентоспособности. Победа Путина – это победа всех граждан России», - заключил Вячеслав Володин.