Политика

Митинг против итогов выборов 18 марта прошел в Пскове

19 марта в Пскове прошел митинг, в ходе которого Псковский обком КПРФ и областные организации национально-патриотических сил выразили недоверие официальным итогам выборов президента РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома, перед несколькими десятками человек с красными флагами, плакатами и транспарантами выступили член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, второй секретарь обкома Виктор Дуля, доверенное лицо кандидата в президенты Павла Грудинина Геннадий Бубнов, лидер регионального «Левого фронта» Дмитрий Уразов, а также доверенное лицо кандидата в президенты РФ Ксении Собчак Виктор Широбоков.

Выступающие на митинге, в частности, отмечали, что вся предвыборная президентская кампания прошла под знаком, с одной стороны, восхваления Путина и с другой – очернения Грудинина. Как отметил Петр Алексеенко, несмотря на все «грязные» технологии, объединенный кандидат от КПРФ и национально-патриотических сил в Псковской области набрал по количеству проголосовавших больше голосов, чем Коммунистическая партия на выборах в Госдуму.

Во время выступлений говорилось и о том, что «во время предвыборной кампании в ход были пущены самые грязные, самые подлые способы борьбы против народного кандидата». Также участники митинга привели доводы по поводу нарушения российского законодательства со стороны самого Путина, ЦИК, а также со стороны представителей федеральных, региональных и муниципальных администраций.

«Информационная кампания в пользу кандидата №1 была проведена с блеском. Народ вновь был одурачен. Но вместе с тем, и техническая сторона выборных технологий была не менее "успешной"» - подчеркнули участники митинга в принятой резолюции. В создавшихся условиях, по их мнению, «не удивительно, что первоначальные проценты голосов, поданных за Грудинина, которые и без того были многократно занижены, неуклонно опускались вниз в течение нескольких часов». «Не может такого быть, учитывая, что за Грудинина, как и за всех других кандидатов, голосовали избиратели - где больше, где меньше! Налицо ничем не прикрытая фальсификация», - убеждены митингующие.

Сегодня они заявили о том, что «сфальсифицированные итоги выборов не признают». В принятой резолюции, в частности, говорится, что на последних дебатах с участием Соловьева была проведена спланированная акция по дискредитации Грудинина, а накануне выборов в официальных областных и районных печатных СМИ без оплаты из избирательных фондов кандидатов были опубликованы материалы негативного характера обо всех кандидатах, кроме Путина.

«Учитывая многочисленные грубые нарушения закона РФ «О выборах президента РФ», мы, участники митинга, требуем от Центральной избирательной комиссии признать выборы нелегитимными и не утверждать итоги голосования», - заключает резолюция.