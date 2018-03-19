Политика

Результаты выборов президента утверждены в Псковской области

Утверждены итоговые протоколы выборов президента в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания областной избирательной комиссии.

Как сообщалось ранее, явка избирателей в регионе составила 65,34%. После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в Псковской области кандидат в президенты Владимир Путин набрал 75,05% голосов.

У кандидата КПРФ Павла Грудинина - 11,44% голосов, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 6,87% голосов, у телеведущей Ксении Собчак («Гражданская инициатива») - 1,68% голосов, у экономиста Григория Явлинского («Яблоко») - 1,61% голосов, у лидера партии «Народный союз» Сергея Бабурина - 0,86% голосов, у лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина - 0,81% голосов, у уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова («Партия Роста») - 0,77% голосов.