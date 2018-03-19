Политика

Главную ставку на губернаторских выборах псковские коммунисты намерены сделать на свой союз с непарламентскими партиями

Главную ставку на предстоящих в сентябре 2018 года выборах губернатора Псковской области псковские коммунисты намерены сделать на свой союз с непарламентскими партиями, у которых не будет своего кандидата и которые будут готовы к сотрудничеству. Об этом сообщил руководитель Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Так устроена наша избирательная система, что кандидатам нужно пройти муниципальный фильтр, собрать необходимое количество подписей и нотариально их заверить», - отметил гость студии, заметив, что КПРФ входит в число партий, которые имеют необходимое количество депутатов по региону и возможность собрать подписи в полном объеме. «Поэтому, конечно, мы будем выдвигать, несмотря на серьезную конкуренцию, будем советоваться, будем обсуждать кандидатуры», - добавил Петр Алексеенко.

В то же время, ссылаясь на опыт президентских выборов, он заметил, что партиям сложно выдвигать своего кандидата и проводить избирательную кампанию в одиночку. «Поэтому, скорее всего, на выборах губернатора Псковской области КПРФ примет решение выдвинуть кандидата, который устраивал бы не только нас, коммунистов, но и силы, которые сформировались в ходе этой избирательной кампании», - отметил первый секретарь обкома.

По мнению Петра Алексеенко, «от этих партий все зависит», поскольку псковские либерал-демократы ранее четко дали понять, что будут выдвигать на губернаторские выборы своего кандидата, а по позиции «справедливороссов» на данный момент четкого понимания нет. «На президентских выборах они поддерживали Путина, а на губернаторских, может, своего кандидата будут выдвигать», - пояснил гость студии.

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Псковские коммунисты в апреле проведут конференцию, на которой подведут итоги президентских выборов, а также наметят план действий по подготовке к выборам губернатора и формированию программы действий, которую их кандидат предложит избирателям.

В рамках обсуждения кандидатуры того, кто будет представлять компартию на губернаторских выборах, псковские коммунисты готовы рассматривать круг своих активистов, но и те кандидатуры, которые будут им предложены союзниками.