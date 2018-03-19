Политика

Псковские коммунисты, «эсеры» и другие политические силы могут выдвинуть единого кандидата на губернаторские выборы

21 марта несколько парламентских и непарламентских партий и общественных организаций Псковской области объявили о создании Псковского регионального народного совета, одной из первоначальных задач которого станет выдвижение единого кандидата на губернаторские выборы в сентябре 2018 года.

«Победить мы сможем, только объединившись» - это стало девизом первого организационного собрания Псковского регионального народного совета (ПРНС), в котором приняли участие представители КПРФ, «Справедливой России», «Народно-патриотических сил России», «Левого фронта», партии «Добрых дел», Общественного совета Псковского гражданского общества и партии «Гражданская инициатива». Предполагается, что состав совета будет в ближайшее время дополнен представителями новых партий и общественных объединений.

Как отмечают инициаторы создания совета, показательным и жизнеспособным примером объединения ради общей цели стала работа Псковского областного объединенного штаба КПРФ - НПСР - «Левого фронта» - Коалиции «Октябрь 100» и организаций левого и патриотического спектра. Именно поэтому было принято решение сохранить сложившуюся на президентских выборах коалицию, расширить ее до регионального совета, который в форме общественного объединения станет народным органом местного самоуправления и региональным звеном в системе общероссийских патриотических инициатив.

«Единственный способ успешно продолжить совместную работу и одержать победу - это окончательно уйти от несущественных различий между силами и создать единый универсальный политический инструмент политической борьбы. Нам срочно необходимо выработать единый организационный формат совместной работы и создать объединяющую нас структуру. Это будет общая точка приложения усилий, которая позволит сфокусировать нашу энергию в мощнейший победоносный ударный кулак. В нашем понимании, Псковский совет народный совет - самый действенный и едва ли не единственный способ объединения за общую победу, а значит выбор кратчайший и самый эффективного пути к справедливой и достойной жизни», - отмечалось на совете.

В ближайшее время ПРНС начнет обсуждение кандидатур на пост губернатора Псковской области, затем состоятся праймериз и будет выдвинут единый кандидат.