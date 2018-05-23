Политика

Михаил Ведерников: Я открыт к предложениям от любых политических сил

«Я открыт к предложениям как от коллег по линии «Единой России», так и от других политических партий и сил, и просто от активных жителей региона», - заявил врио губернатора Псковской области, участник предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на должность губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-подхода в рамках форума первичных и местных партийных организаций регионального отделения партии.

Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, врио губернатора отметил, что окончательной программы развития региона на данный момент нет, есть понимание и видение перспектив. К формированию документа привлечен широкий круг людей. «Набирает обороты проект "Команда-2018". Если говорить о проектах, то за месяц в оргкомитет была подана 441 заявка. Также сейчас формируется институт общественных помощников губернатора», - рассказал он.

«Мне бы хотелось, чтобы с учетом возможностей областного бюджета и внебюджетных возможностей приоритеты отдавались тем направлениям, которые больше всего волнуют и беспокоят наших людей», - заключил Михаил Ведерников.

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