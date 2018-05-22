Общество

У меня нет иллюзий, я осознанно решил пять лет жизни посвятить работе на благо Псковской области - Михаил Ведерников

Врио губернатора Псковской области, участник предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на должность губернатора Псковской области Михаил Ведерников поделился с участниками форума первичных и местных партийных организаций регионального отделения партии своим видением и пониманием ситуации, сложившейся в Псковской области. СТЕНОГРАММА>>>

«Нам предстоит несколько лет активной и результативной работы», - обратился врио губернатора к партийцам, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У меня нет никаких иллюзий. Я осознанно решил пять лет жизни посвятить работе на благо Псковской области. За полгода работы я изучил весь спектр проблем региона, в том числе благодаря встречам с местными отделениями партии. Мы вместе разобрали десятки кейсов и нашли решения многим проблемам», - отметил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что открытый диалог с однопартийцами и жителями региона уже дал свои результаты. Он назвал начало работы в регионе результативным.

«Мы можем больше. Доброе начало, как говорится, половина дела. Нам необходимо составить реальный план приоритетных действий. Да, чудес не бывает. На решение всех оперативных проблем не хватит средств в областном бюджете. Но работа ведётся по всем направлениям. Совместными усилиями мы можем поднимать многие проблемы на федеральный уровень. Так, например, стало со стадионом «Машиностроитель», цена вопроса - 750 млн рублей. На регион начали обращать внимание крупные инвесторы. 13 соглашений заключено в рамках ПМЭФ», - рассказал врио губернатора.

Участник праймериз выразил уверенность в том, что Псковская области сможет избавиться от вредной привычки отвечать на любой вопрос словами «у нас нет денег».

«Только вместе и только сообща мы можем добиться решения самых амбициозных задач», - заключил он.