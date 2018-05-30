Политика

Псковское областное Собрание отклонило законопроект коммунистов «О петициях»

Псковское областное Собрание депутатов отклонило законопроект именинника Петра Алексеенко «О петициях», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии регионального парламента.

Представляя законопроект, коммунист отметил, что документ призван систематизировать вопросы обращений граждан к органам власти, придать им публичность. С учетом замечаний, высказанных на комитете по законодательству накануне, коммунист попросил принять законопроект в первом чтении, а затем доработать.

В поддержку такого предложения выступили Наталья Тудакова («Справедливая Россия») и Лев Шлосберг («Яблоко»).

Тем не менее, большинством голосов законопроект был отклонен.