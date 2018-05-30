Политика

Псковские коммунисты доработали законопроект о петициях, но не устранили все замечания

Проект закона «О рассмотрении обращений граждан Российской Федерации на территории Псковской области» рассмотрели депутаты в ходе заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, документ представил руководитель фракции КПРФ Петр Алексеенко.

Коммунист напомнил, что законопроект уже был представлен на суд депутатов, но после многочисленных замечаний от правовых управлений и прокуратуры был снят с рассмотрения и доработан. «Сейчас пояснительная записка почти в два раза больше», - отметил он. Петр Алексеенко рассказал, что изменения были внесены, в частности, в пункты о суммировании электронных и бумажных подписей и о сроках рассмотрения петиций.

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Лев Шлосберг («Яблоко) отметил, что является принципиальным сторонником данного законопроекта, но, по информации исполнительных органов власти, прокуратуры и правового управления областного Собрания, не все указанные ранее замечания коммунистами устранены. Он обратился за комментариями к авторам отрицательных заключений.

Руководитель правового управления регионального парламента Любовь Цибулькина отметила, что не устранено главное и принципиальное замечание - в порядке рассмотрения обращений, предлагаемых коммунистами, подписывать петиции могут только жители Псковской области, что противоречит Конституции. «Право гражданина не может быть связано с местом проживания», - отметил она. Кроме того, по словам специалистов, этот законопроект налагает на организаторов петиций дополнительные обязанности, а на органы исполнительной власти - денежные расходы, связанные с публикованием информации в СМИ.

Новая редакция изменила законопроект коммунистов концептуально в лучшую сторону, высказал мнение старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными и исполнительными органами области, органами местного самоуправления) Сергей Тимофеев. Но не все замечания прокуратуры авторами инициативы учтены. В частности, он также отметил, что право обращаться с петициями должно быть у всех граждан, проживающих на территории Псковской области, а не только имеющих регистрацию. Также, по словам прокурора, областные законы могут накладывать новые обязательства на органы власти, но не на граждан, а предложенные законопроект обязывает организаторов петиций прекращать сбор подписей при определенных обстоятельствах.

Не нашел концептуальных изменений в законопроекте руководитель правового управления администрации Псковской области Андрей Карпов. «Никаких дополнительных гарантий для граждан этот законопроект не дает. Существующий федеральный закон позволяет обращаться к органам власти как индивидуально, так и коллективно», - сказал он.

Недоумение по поводу работы коммунистов над законопроектом высказал Алексей Севастьянов («Единая Россия»). «Неужели вам отказали в помощи?» - возмутился он, отметив, что квалифицированные юристы областного Собрания готовы были работать над документом, но авторы инициативы решили дорабатывать его «кустарным способом».