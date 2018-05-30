Политика

Выборы-2018: битва за псковскую землю

В Псковской области начинается большая избирательная кампания. Старт ей уже дан, а финиш запланирован на день голосования 9 сентября. Наряду с «главными региональными выборами года» — губернаторскими, в семи районах - Псковском, Невельском, Великолукском, Опочецком, Стругокрасненском, Локнянском и Красногородском - пройдут выборы глав. В рамках данной публикации мы рассмотрим ситуацию в Псковском районе — самом крупном по площади (более трех с половиной тысяч квадратных километров) и третьем по численности населения (более сорока тысяч жителей) муниципальном образовании области.

Ни для кого не секрет, что Псковский район с его значительными природными ресурсами, развитым агропромышленным комплексом и серьезным экономическим потенциалом является зоной пересечения интересов многих политических групп, бизнес-кланов и отдельных влиятельных игроков. Эта территория имеет важное значение, и интерес к ней велик. В значительной степени это объясняется развитием областного центра. Большой Псков, расширяясь, идет в окружающий его район (наиболее активно застраиваются Завеличенская, Логозовская и Ядровская волости), здесь появляются новые жилые кварталы, престижные коттеджные поселки, торговые и развлекательные центры, объекты социального назначения. Таким образом, земля в Подпсковье всё более ценна для застройщиков. Кто-то, конечно, скажет, что сейчас район в этом смысле менее привлекателен, чем еще несколько лет назад (по причине того, что многие «лакомые куски» уже обрели хозяев), однако в целом представляется бесспорным: представителям многих влиятельных групп крайне важно, кто здесь будет, образно говоря, «делать погоду» и в чьих интересах будут приниматься решения.

Вся новейшая история свидетельствует: на выборах главы Псковского района мы каждый раз наблюдаем настоящие битвы с участием всех основных политических сил и бизнес-кругов. Наверняка не станет исключением и кампания-2018: здесь вновь будет жесткий «замес».

Причем, бескомпромиссная борьба развернулась еще до старта — на этапе проведения предварительного голосования «Единой России» по определению своего кандидата. Как известно, поддержка «партии власти» дорогого стоит — кандидат от ЕР практически всегда и везде становится фаворитом избирательной кампании (таковы «правила игры» на выборах в современной России). По информации ПЛН, региональное руководство партии власти с самого начала настаивало на том, что результаты предварительного голосования по модели, предполагающей возможность участия в них едва ли не всех желающих жителей, должны стать в Псковском районе главным и единственным критерием при определении персоны, которая затем представит «Единую Россию». Так что еще перед началом забега стало очевидно: праймериз в Псковском районе могут стать по-настоящему реальными и конкурентными «предварительными выборами», исход которых представлялся по-настоящему непредсказуемым. Многое тут зависело от того, насколько активны будут участники и поддерживающие их силы при мобилизации сторонников. Сейчас участники процедуры праймериз ЕР уже на финишной прямой - предварительное голосование пройдет в воскресенье, 3 июня.

Обзор ситуации логично начать с экскурса в историю и разговора о действующем муниципальном руководителе - Владимире Лавренове, который в отличие от большинства своих коллег-глав районов не пошел на праймериз ЕР (это позволяет практически со 100-процентной уверенностью утверждать: в сентябре здесь будет избран новый глава). Напомню, в прошлом главный врач псковской ЦРБ, господин Лавренов возглавил муниципалитет в 2013 году и являлся компромиссной фигурой, устроившей основные группы.

При этом определяющей при принятии решения была позиция губернатора Андрея Турчака и членов его команды, которые, собственно, и инициировали уход прежнего муниципального управленца Владимира Шураева (он руководил районом на протяжении десяти лет, с 2003-го по 2013-й).

Перед господином Лавреновым стояла задача преодолеть «застой», в котором оказался район, и при поддержке региональных властей обеспечить его развитие. По прошествии четырех с половиной лет очевидно, что серьезного прорыва не произошло, район продолжает движение по инерции, перспективы его во многих направлениях не так радужны, как кому-то может представляться со стороны, копятся огромные долги — всё это объясняется множеством объективных и субъективных факторов (от влияния на ситуацию прежних муниципальных руководителей до общего кризиса МСУ и характерной для всех российских территорий сложной социально-экономической ситуации). Справедливости ради, следует отметить, что определенные изменения к лучшему произошли, однако, во-первых, этого недостаточно, чтобы говорить о кардинальном изменении ситуации, а во-вторых многие из достижений не имеют прямого отношения к работе районных властей — это либо результаты деятельности предпринимателей (скажем, жилищная застройка и показатели в сельском хозяйстве), либо плоды работы региональной и федеральной власти (строительство новой школы в Борисовичах, ремонты учреждений культуры по федеральной программе и т.д.)

Владимир Лавренов, который и ранее не пользовался значительной электоральной поддержкой (на выборах в 2013 году он набрал всего 30 процентов голосов), не мог рассматриваться в качестве кандидата, способного в условиях реально конкурентной кампании гарантировать "партии власти" победу. Кроме того, в последнее время у главы ухудшились отношения с ранее поддерживавшими его бизнесменами — помогать ему и вкладываться в избирательную кампанию они не стали бы. И, пожалуй, самое главное: осенью прошлого года регион покинул губернатор Андрей Турчак, при котором господин Лавренов получил бразды правления. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Михаил Ведерников.

Позиция новой региональной власти, вероятно, во многом и определила ход событий в важном для Дома Советов пристоличном районе. Помимо прочего, на «решение по Лавренову» могло повлиять мнение руководства регионального отделения «Единой России» (а в партии особо не скрывали, что разочарованы результатами деятельности главы Псковского района) и оценка не выдающихся показателей социально-экономического развития. К тому же и сам Владимир Лавренов, к работе которого возникало немало нареканий, как говорят, жалел, что четыре с лишним года назад ушел из сферы здравоохранения и круто сменил род деятельности. Хотя, очевидно, он до последнего ждал каких-то сигналов и сомневался: ставить ли точку в этой главе свой карьеры.

Так или иначе, господин Лавренов на праймериз ЕР не пошел. Впрочем, и без него там сейчас тесно и шумно. В районе отмечена наиболее высокая конкуренция среди всех территорий, где 9 сентября пройдут выборы — 7 человек, в том числе выдвинулся ряд действующих и бывших высокопоставленных сотрудников администрации, а также депутатов районного собрания.

В частности, в предварительном голосовании ЕР принимает участие «долгожитель» псковской муниципальной политики - бывший первый заместитель главы администрации Псковского района, ныне депутат районного собрания, член «Единой России» Виктор Герасимов.

Традиционно считается, что он представляет неформальную «группу Владимира Шураева», объединяющую ряд местных депутатов, экс-чиновников, а также предпринимателей, и поддерживается известными в районе бизнесменами — в частности, Александром Колпаковым и братьями Рейном и Георгием Кухи. Впрочем, это лишь одна из версий - по другой информации, господин Герасимов идет без такой поддержки и на принятие им решений представители бизнеса не влияют.

Сам экс-глава Владимир Шураев не участвует в избирательном забеге из-за состояния здоровья. Очевидно, что ранее находившиеся на вершине районного политического олимпа представители данной группы полны желания вернуть былое влияние. К числу их бесспорных преимуществ можно отнести многолетнюю связь с районом и уровень известности в нем: проще говоря, господина Герасимова, как и его «патрона», все знают и они знают всех. С другой стороны, за минувшие десятилетия у местных жителей сложилось весьма неоднозначное отношение к бывшим районным руководителям, их стилю управления и манере общения с населением, так что в определенном смысле они являются заложниками собственного бэкграунда.

Еще один участник процедуры праймериз ЕР — Андрей Сукманов, известный по работе в должности начальника отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова. Его очевидным преимуществом является относительная молодость (в отличие от названных действующего и прежних районных руководителей, уже достигших пенсионного возраста, Сукманов находится в расцвете сил — ему 41 год). У него три (!) высших образования — окончил Военную академию (радиоинженер), политех (экономист) и институт госуправления и права (юрист). По информации опрошенных ПЛН экспертов, кандидатура сына бывшего главы Псковского района Вячеслава Сукманова (возглавлял муниципалитет в конце 1990-х — начале 2000-х при губернаторе Евгении Михайлове) находит поддержку не только у многих местных сторонников ЕР, но также у ряда влиятельных единороссов регионального и федерального уровня (в частности, у некоторых членов команды экс-губернатора Андрея Турчака и руководителя регионального исполкома «Единой России» Игоря Сиротина). К минусам данного претендента следует отнести отсутствие у него опыта руководящей работы на высоком уровне и поддержки со стороны глав волостей, муниципальных депутатов, руководителей предприятий.

В продолжение темы «Отцы и дети» отмечу, что в праймериз в Псковском районе участвует и сын депутата областного Собрания, главного врача Невельской межрайонной больницы Валерия Василевского Денис.

36-летний дипломированный экономист, руководитель компании «Масштаб» запомнится тем, что еще задолго до старта избирательной кампании в муниципалитете появились агитационно-пропагандистские материалы, позиционирующие Василевского-младшего ни много ни мало «новым главой» - как будто речь идет не об участии, кстати говоря, беспартийного деятеля в предварительном голосовании ЕР, а в самой что ни на есть настоящей предвыборной кампании.

Также в праймериз участвует директор Тямшанской гимназии, депутат районного собрания, член партии Наталья Федорова.

Уроженка деревни Подосье Тямшанского сельсовета (ныне это Логозовская волость) достаточно хорошо известна в районе, пользуется авторитетом у местных жителей и поддержкой многих влиятельных единороссов из числа руководителей регионального отделения партии и депутатов областного Собрания — в частности, Владимира Яникова.

У Натальи Федоровой два высших образования: в 1990-е окончила Псковский пединститут, а несколько лет назад — Северо-Западную академию госслужбы.

Учитывая всё это, сделаю собственный прогноз: именно Наталья Федорова может стать победителем праймериз в ближайшее воскресенье и затем представить «Единую Россию» на сентябрьских выборах.

Участниками процедуры праймериз стали и другие достаточно известные в муниципалитете персоны. Например, два заместителя главы районной администрации.

Это 42-летний «старожил» администрации Псковского района (в ней он работает почти 20 лет, с 2008-го в должности замглавы), член «Единой России» Святослав Колинко и 55-летний заслуженный физкультурник, кандидат педагогических наук Геннадий Ранцев.

Напомню, последний в 2013-м участвовал в выборах при поддержке партии «Яблоко», получил почти 13 процентов голосов и занял третье место, после чего принял предложение избранного главы района и вошел в состав его административной команды, при этом в «Единую Россию» он так и не вступил.

Завершает «галерею портретов» участников предварительного голосования «завсегдатай» единороссовских праймериз — главный энергетик компании «ПЗ АТС-Т», член партии Артем Васильев. Ранее он уже участвовал в процедурах голосования кандидатов на выборы, а в этот раз заявился сразу на две кампании по отбору кандидатов — и на выборы главы, и на довыборы депутата областного Собрания по избирательному округу №12, включающему в себя части Пскова и Псковского района. Необходимость в доизбрании регионального парламентария возникла в связи переходом теперь уже бывшего депутата, экс-руководителя компании «ПсковАгроИнвест» Александра Братчикова на работу в администрацию Пскова.

Таким образом, в праймериз по определению кандидата от «Единой России» на пост главы Псковского района участвует семь человек.

- Очень много претендентов, и они ведут между собой нешуточную борьбу, - так 30 мая в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» прокомментировал ход предварительного голосования в Псковском районе секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов. - Они очень активно участвуют в дебатах, во встречах с избирателями, проводят самостоятельную работу. Думаю, на праймериз «Единой России» по выбору кандидатов для участия в выборах на должность главы Псковского района будет настоящая интрига.

По мнению лидера регионального отделения партии, порой на предварительном голосовании трудно определить победителя - даже сложнее, чем на самих выборах. С этим сложно не согласиться.

По накалу страстей, количественному составу участников, их «весу» и непредсказуемости результата праймериз ЕР в Псковском районе, вероятно, окажутся, как минимум, сопоставимы с самой летне-осенней кампанией.

Однако загадывать так далеко и строить прогнозы относительно главного забега пока преждевременно. Ведь на данный момент неизвестно, кто представит оппозиционные партии; к тому же не следует исключать выхода на дистанцию самовыдвиженцев, в том числе пользующихся поддержкой земляков в тех населенных пунктах, где они живут и работают.

Как показывает практика муниципальных выборов, такие «несистемные» элементы способны если уж и не победить, то, по крайней мере, серьезно повлиять на итоговый расклад. И как тут не вспомнить, что на прошлых выборах главы Псковского района достаточно высокий результат показала самовыдвиженка, глава Завеличенской волости Валерия Фомина. Не располагая тогда поддержкой политических партий, не имея серьезных финансовых, а также иных необходимых в любой избирательной кампании ресурсов, она тем не менее сумела в острой конкурентной борьбе набрать более 12,5 процентов голосов и заняла четвертое место. Госпожа Фомина уступила «бронзовому призеру» лишь считанные доли процента и обошла многих соперников, в том числе кандидатов от парламентских партий - КПРФ (предприниматель Олег Михайлов) и ЛДПР (на тот момент региональный координатор партии, ныне директор областного фонда капремонта домов Сергей Макарченко). По мнению ряда опрошенных ПЛН экспертов, если популярная в поселке Родина и ряде других населенных пунктов глава Завеличенской волости примет решение баллотироваться вновь и при этом сумеет заручиться поддержкой серьезных политических сил и представителей бизнеса, то в сентябре она будет иметь шанс, как минимум, улучшить собственное достижение пятилетней давности.

Подводя итог сказанному, отмечу: борьба в Псковском районе предстоит острая и бескомпромиссная. Это касается не только сентябрьского дня голосования, но и праймериз «Единой России», которые состоятся уже в ближайшее воскресенье. Псковская Лента Новостей будет внимательно следить за развитием ситуации и информировать читателей о происходящем в районе.

Александр Савенко