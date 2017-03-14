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Развитие приграничных территорий стало темой заседания координационного совета при администрации Псковской области

14.03.2017 23:58 ПЛН, Псков

Первое в текущем году заседание координационного совета при администрации Псковской области по пограничной политике, развитию приграничных территорий и инфраструктуры состоялось во вторник, 14 марта, под руководством заместителя губернатора Сергея Перникова.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации, по традиции участники совещания заслушали информацию о деятельности таможенно-логистических терминалов (ТЛТ) на территории региона. Первый заместитель начальника Псковской таможни Роман Бабинов сообщил, что показатели всех 14 таможенных постов, а также Псковской таможни в целом выросли. «Загрузка транспортно-логистических терминалов хоть и небольшая, но начинает расти», - подчеркнул он.
 
Роман Бабинов также добавил, что для повышения эффективности работы Псковская таможня распространяет наработанные перспективные технологии на посты, ранее относившиеся к Себежской таможне, а в целях увеличения нагрузки ТЛТ практикует упрощенную доставку товаров с МАППов на терминалы.
 
Сергей Перников отметил, что администрация Псковской области совместно с Псковской таможней продолжает работу, направленную на развитие транспортно-логистического комплекса региона. Речь идет об увеличении транзитного транспортного потока, в первую очередь железнодорожного, а также о создании максимально благоприятных условий для перевозчиков и производителей, позволяющих часть грузов, перемещаемых через Псковскую область, обрабатывать в Пскове. Замгубернатора призвал глав приграничных районов региона активнее включаться в эту работу.
 
Вице-губернатор также посоветовал руководителям муниципалитетов проявлять большую инициативу и участвовать в проектах приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» и «Россия — Латвия», а также других международных проектах. По мнению руководителя, это реальная возможность привлечь грантовые средства на развитие приграничной инфраструктуры и реализацию социально-экономических задач муниципальных образований.
 
Отдельно члены корсовета остановились на результатах межведомственного мониторинга пассажирских, транспортных и грузовых потоков в пунктах пропуска через государственную границу. По информации Государственного комитета Псковской области по транспорту, в начале текущего года наблюдалось небольшое снижение транспортного потока, в основном грузового. Вместе с тем, по данным Псковской таможни, на 6% увеличился поток воздушного транспорта (самолетов). В целом ситуация остается стабильной.
 
Еще одной темой корсовета стало противодействие незаконному обороту промышленной продукции. Активная коллегиальная работа в этом направлении началась в 2016 году. Результатом этой деятельности стало увеличение в разы выявленных нарушений Уголовного и Административно-процессуального кодексов РФ. На 20 млн рублей по сравнению с 2015 годом выросла и сумма наложенных штрафов. По мнению экспертов, наибольшую эффективность показали такие методы работы, как предупредительный контроль и рейдовые мероприятия.
 
В завершение заседания был рассмотрен вопрос о ходе выполнения работ по отводу земельной полосы вдоль линии государственной границы Российской Федерации на российско-латвийском участке. Заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Владимир Мятыгин сообщил, что на 113 км полосы работы еще продолжаются.
 
В заключение Сергей Перников предложил членам координационного совета по приграничной политике принять участие в подготовке 3-го Форума приграничных регионов, который состоится в Пскове в середине мая при поддержке Министерства экономического развития РФ. Ожидается, что на форум съедутся руководители федеральных министерств и ведомств, таможенных органов, представители приграничных регионов. «Это будет хорошей площадкой для обсуждения вопросов приграничной тематики», - заключил вице-губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей



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