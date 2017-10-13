Это были прекрасные 8,5 лет - Андрей Турчак

«Это были прекрасные 8,5 лет», - заявил экс-губернатор Псков кой области Андрей Турчак, выразив благодарность жителям Псковской области и коллегам за совместную работу.

«Сложно говорить, эмоции переполняют», - сказал он ходе церемонии представления нового и.о. губернатора Михаила Ведерникова.

Андрей Турчак отметил, что знает нового врио довольно давно. «Я уверен, что он полюбит Псковскую область, как и я», - отметил он, пообещав всецело поддерживать своего преемника на новом посту.

Как сообщалось, 12 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Андрея Турчака с поста губернатора по собственному желанию. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил его и.о. секретаря генсовета партии. Врио губернатора стал Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей