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@Pskovofficial: Чем делился губернатор Андрей Турчак со своими подписчиками в Инстаграме

@Pskovofficial: Чем делился губернатор Андрей Турчак со своими подписчиками в Инстаграме

Губернатора Псковской области Андрея Турчака долгое время нельзя было найти ни в одной из социальных сетей. 6 сентября 2013 года глава региона, наконец, определил подходящий для...20



Это были прекрасные 8,5 лет - Андрей Турчак

13.10.2017 09:26 ПЛН, Псков

«Это были прекрасные 8,5 лет», - заявил экс-губернатор Псков кой области Андрей Турчак, выразив благодарность жителям Псковской области и коллегам за совместную работу.  

«Сложно говорить,  эмоции переполняют», - сказал он ходе церемонии представления нового и.о. губернатора Михаила Ведерникова.

Андрей Турчак отметил, что знает нового врио довольно давно. «Я уверен,  что он полюбит Псковскую область, как и я», - отметил он, пообещав всецело поддерживать своего преемника на новом посту.

Как сообщалось, 12 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Андрея Турчака с поста губернатора по собственному желанию. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил его и.о. секретаря генсовета партии. Врио губернатора стал Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
Андрей Турчак покинул пост губернатора Псковской области


 

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