Это были прекрасные 8,5 лет - Андрей Турчак

Общество
Политика
Культура
Краеведение
Спорт
Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
Разрешите принизить великий образ…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры...
«Это были прекрасные 8,5 лет», - заявил экс-губернатор Псков кой области Андрей Турчак, выразив благодарность жителям Псковской области и коллегам за совместную работу.
«Сложно говорить, эмоции переполняют», - сказал он ходе церемонии представления нового и.о. губернатора Михаила Ведерникова.
Андрей Турчак отметил, что знает нового врио довольно давно. «Я уверен, что он полюбит Псковскую область, как и я», - отметил он, пообещав всецело поддерживать своего преемника на новом посту.
Как сообщалось, 12 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Андрея Турчака с поста губернатора по собственному желанию. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил его и.о. секретаря генсовета партии. Врио губернатора стал Михаил Ведерников.
Источник: Псковская Лента Новостей