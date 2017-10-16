Михаилу Ведерникову Дмитрий Быстров рекомендует начать с решения коммунальных проблем

Врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову глава Островского района Дмитрий Быстров рекомендует начать с решения проблем коммунальной тематики. Об этом он заявил в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», комментируя назначение нового руководителя региона.

«Я бы начал с коммунальной тематики», - сказал Дмитрий Быстров, добавив, что требует решения вопрос внесения изменений в 178-й ФЗ о приватизации в части снятия запрета на приватизацию газораспределительных сетей и последующую их продажу в счет долгов муниципальных предприятий за газ. Для Островского района сумма может составить 72 млн рублей.

«Еще нужно поднять вопрос по поводу военного городка Остров-3. На 25 октября был запланирован наш визит с Андреем Анатольевичем (Турчаком - прим.ред.), но, видимо, буду уже новому врио губернатора докладывать о необходимости принятия решений», - сказал Дмитрий Быстров.

Кроме того, убежден глава Островского района, новому руководству области следует продолжить работу в части газификации и изменения тарифной политики.

«В остальном, думаю, острых проблем, которые были бы свойственны всем муниципалитетам, нет. У каждого района свои специфические трудности», - сказал Дмитрий Быстров.

Источник: Псковская Лента Новостей