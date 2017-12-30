Два главных политических события 2018 года назвал Юрий Сорокин

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, делится с читателями ПЛН депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

- Юрий Юрьевич, чем вам запомнился уходящий год? Что было важного лично для вас, региона, мира?

- Событий было так много, что все вспомнить сложно. Если говорить о политической ситуации, то у нас прошли выборы в Псковскую городскую Думу, сменилось руководство области. Жизнь идет, все движется. Я думаю, что для обычных жителей Пскова и Псковской области это события второго плана. Главное, что их интересует - это личные проблемы: комфортная и удобная жизнь, хорошая заработная плата, постоянное понимание того, что будет завтра. Пользуясь случаем, я поздравляю всех от души с наступающим Новым годом, желаю счастья, здоровья, удачи, терпения. Все будет отлично.

- Чего еще вы ожидаете от нового года?

- Нам предстоит пережить два крупных политических события. В марте пройдут выборы президента Российской Федерации. Я думаю, что тут не может быть других мнений: мы все должны прийти на участки, поддержать действующего президента и продемонстрировать единство нации. Второе событие - выборы губернатора, что ближе к нашим проблемам. Нужно будет поучаствовать в выборах и поддержать исполняющего обязанности губернатора.

- Грядет Год Желтой Собаки. Вы больше любите собак или котов? Есть ли у вас домашний питомец?

- Я люблю и тех, и других. Были и те, и другие. К сожалению, мы сейчас остались одни, без них. Действительно, 2018 год - Год Желтой Собаки, надо чтобы обязательно в доме было что-то желтенькое. Я вычитал, что в новогодний вечер должно быть что-то из аксессуаров желтого цвета.

- Вы уже приобрели что-то желтое?

- Да, положу в карман желтую ручку.

- Искусственную или натуральную елку ставите дома?

- Сейчас образовался такой тренд, что многие покупают искусственные елки, потому что с ними меньше хлопот. Последние несколько лет у меня искусственная елка и я счастлив. Жена ее красиво украшает, и мусора нет.

Источник: Псковская Лента Новостей