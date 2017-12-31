Ценить то, что есть, и стремиться к новым вершинам пожелал псковичам Александр Котов в 2018 году

Спикер Псковского областного Собрания, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов поздравил псковичей с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством.

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие земляки! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Время летит быстро – и вот мы снова с благодарностью провожаем очередной год и с надеждами встречаем год грядущий», - отмечается в поздравлении, опубликованном на сайте регионального парламента.

«2017-й уже почти стал историей. За эти 365 дней мы переживали разные моменты: кто-то обрел счастье, а кто-то столкнулся с трудностями, которые закалили и сделали сильнее. Кому-то удалось завершить начатые дела, а для кого-то год стал началом нового этапа жизни.

Так или иначе, итоги уходящего года – это результат приложенных нами усилий, принятых решений, совершенных поступков. Каким станет в наших судьбах и в истории региона и страны 2018 год, тоже во многом зависит от нас с вами.

В наступающем году нам предстоит сделать очень важный выбор, влияющий на дальнейший путь развития нашего государства. Предстоит много трудиться, чтобы быть успешными. Предстоит строить свою жизнь и созидать будущее родной земли!

Путь во всех добрых делах нам сопутствует удача!

Берегите себя и своих близких! Цените то, что имеете, и всегда стремитесь к новым вершинам! Счастья, здоровья, благополучия! С Новым годом!

Председатель Псковского областного Собрания депутатов А.А.Котов».

Источник: Псковская Лента Новостей