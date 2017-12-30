Открытия новых музеев в Пскове в 2018 году ждет Юрий Киселев

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, делится с читателями ПЛН директор Псковского музея-заповедника Юрий Киселев.

- Юрий Николаевич, чем запомнился вам уходящий год, что было важного для вас, региона, страны и мира?

- Самое главное для области и нашего музея, что в 2017 году начал реализовываться проект реставрации палат Постникова и Варлаамова угла с двумя башнями. Это самое главное для нашего музея, потому что в следующем году мы увидим там несколько музеев. Первый, посвященный реставраторам Пскова. Второй, посвященный героической защите нашего города от войск Стефана Батория. Третий музей - «Сокровища земли Псковской» в палатах Постникова. Еще один музей откроется в малых палатах - детский музей. Все это будет сделано именно в 18-м году, для нас это очень важно. В 2017 году по проекту Всемирного банка у нас создан свой информационный центр, сейчас мы заряжаем его компьютерным оборудованием и программным обеспечением, создана своя ресурсная база, связанная с оцифровкой наших фондов. С помощью администрации музей создал рабочие ставки для лаборантов, научных сотрудников, которые занимаются этой работой.

Многолетнее сотрудничество и любовь к нашему музею Нины Михайловны Молевой в 2017 году заключалась в передаче музею нескольких скульптурных композиций, архива, живописных работ учеников и самого Элия Михайловича Белютина. Мы живем не в тех временах, когда можем покупать, а в тех, когда нам дарят. А подарки уровня Элия Белютина - это подарки мирового уровня. То, что музей приобрел и привлек, потому что он котируется в музейной среде, говорит о многом. Без Псковского музея-заповедника, к счастью для Пскова, не обходится ни одно крупное выставочное мероприятие. Я считаю это достижение и музея, и Псковской области.

- Что ждете от нового 2018 года?

- Во-первых, я жду выборов. Я свой выбор сделал достаточно давно, наверное, когда вступил в партию «Единая Россия». Сейчас Владимир Путин идет как самовыдвиженец, я этого человека из-за его позиции на Украине, из-за его позиции в Сирии буду поддерживать всеми руками за.

Реализация всех масштабных музейных проектов планируется к завершению в 2019 году, но я надеюсь, что Постникова и Варлаам будут завершены в 2018 году. Я надеюсь псковичей порадовать новыми экспозициями именно в 18-м году на новых объектах.

Кроме того, мы считаем честью в 2018 году взяться за дело увековечивания памяти Святого Довмонта Тимофея в нашем городе. Для музея это дело будет одной из самых первостепенных задач. Музей нашел серьезную финансовую поддержку, которая позволит увековечить память нашего защитника.

- Грядет Год Желтой Собаки. Вы собачник или кошатник?

- Я кошатник. К сожалению, мою кошку Лизу я похоронил в мае этого года, она прожила с нами 15 лет. Но я еще и собачник. В свое время со своей женой мы очень хотели завести собаку, даже нашли заводчика, но потом добрые люди сказали нам, что с ней придется бегать, и у нас появилась кошка Лизонька. Моя жена сейчас не хочет снова животное, потому что очень переживает. Это ведь как ребенка потерять, потому что первый наш ребенок - это как раз Лизонька. Второй наш ребенок - дочь Аполлинария.

- Елку дома ставите искусственную или натуральную?

- Когда у нас была Лизонька, мы ставили натуральную, а когда появилась Полина, я очень боялся за ее ножки, мы стали ставить искусственную. Хотя на кухне, в комнате Полины и в нашей спальне стоят ветки натуральной голубой ели, они пахнут елкой. А большая елка, под которой у нас лежат подарки, - искусственная.

Источник: Псковская Лента Новостей