Стабильности и мира ждет от 2018 года Андрей Царев

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, делится с читателями ПЛН директор Центра лечебной педагогики, член Общественной палаты РФ Андрей Царев.

- Чем запомнился вам уходящий год, что было важного для вас, региона, страны и мира?

- Самое важное в уходящем году для меня и для дела, которое я и мои коллеги начинали, - это, во-первых, создание на базе Центра лечебной педагогики Федерального ресурсного центра, что позволяет развивать поддержку детям и взрослым с тяжелыми формами олигофрении. Во-вторых, это реализация пилотного проекта сопровождаемого проживания, итогом которого стало изменение законодательства Российской Федерации. Для Пскова, региона, я считаю очень важным событием фестиваль «Другое искусство», который проходил в мае этого года в Пскове.

- Что ждете от нового 2018 года?

- Хотелось бы большего благополучия для граждан, стабильности, мира.

- Грядет Год Желтой Собаки. Вы собачник или кошатник?

- Знаете, у меня были и собаки, и кошки. Сейчас, к сожалению, нет никого. Но скорее отнесу себя к собачникам.

- Почему?

- Мне кажется, они ближе к человеку, более дружелюбны, преданны человеку, а кошка все-таки сама по себе.

- А елку дома ставите?

- Ставим, но я не сторонник того, чтобы рубить живое дерево, поэтому ставим искусственную.

Источник: Псковская Лента Новостей