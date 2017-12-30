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Обновление парка городских автобусов – самое ожидаемое событие в 2018 году для генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александра Питиримова

30.12.2017 17:00 ПЛН, Псков

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, делится с читателями ПЛН генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов.

- Александр Владимирович, чем запомнился уходящий год, что было важного лично для вас, региона и мира?

- Реформирование государственных предприятий общественного транспорта в объединённую структуру, некогда уже существовавшую в Псковской области, носившую название производственного объединения общественного транспорта «Псковавтотранс», и ныне, в современных условиях, хорошо зарекомендовавшую себя в регионах с развитым транспортным сообщением.

- Чего вы ожидаете от нового 2018 года?

- Обновление парка городских автобусов - ощутимое, заметное улучшение качества перевозок для пассажиров.

- Грядет Год Желтой Собаки. Вы собачник или кошатник. Есть ли у вас домашний питомец. Будете ли покупать питомцу подарок к Новому году?

- Собака есть, лабрадор, девочка, чемпион России и пяти её окрестностей, ближайших и не очень. Подарок, конечно, будет - плюшевая игрушка.

 Лабрадор Флэтта. Фото Александра Питиримова

- Искусственную или натуральную елку ставите дома и почему?

- По настроению. В этом году искусственную. Почему? Потому что без существенных потерь искусственная ёлка может простоять почти до весны.

Источник: Псковская Лента Новостей



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С Новым 2018 годом!


 

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