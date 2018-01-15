Общество

Олег Брячак: Возникшая мусорная проблема - последствие недальновидности предыдущей администрации

Возникшая мусорная проблема и угроза экологическому состоянию региона - последствия недальновидности предыдущей администрации области и города Пскова, считает депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

«Ситуация, сложившаяся с вывозом ТБО с января этого года, мне хорошо известна, - отмечает депутат, - ко мне лично обращаются и пишут возмущенные люди из Порховского района. Нам уже удалось остановить появление свалки в Псковском районе, которую хотела организовать администрация под руководством бывшего губернатора Турчака в прошлом году».

«Сегодня мы «пожинаем» результат недальновидной деятельности администрации прежнего губернатора Турчака и города Пскова. К чему привело затягивание в решении данной проблемы всех структур власти? Хотя еще в прошлом году всех успокаивали информацией, что уже разработана схема обращения с отходами на территории области, проведена оценка деятельности существующих полигонов. Людям говорилось, что все процедуры будут проходить через открытые слушания», - заявляет Олег Брячак.

Смотрите также Мусорный хайп по-порховски

«Что получил Псков и область в итоге? Региональный оператор по обращению с ТБО не создан, этот вопрос отдан бизнесу. И как итог, сегодня люди расплачиваются за то, что в столь серьезном вопросе, теперь уже регионального масштаба, как вывоз мусора, чиновниками города и области так и не было принято своевременного решения», - подытожил депутат.