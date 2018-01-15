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Общество

Масленичные гуляния в Пскове пройдут 18 февраля

18.01.2018 13:33|ПсковКомментариев: 1

Общегородские масленичные гуляния в этом году состоятся в Пскове 18 февраля. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации муниципалитета, основные мероприятия пройдут в центре города. В рамках праздника планируется задействовать четыре сцены: центральная расположится на Октябрьской площади у главпочтамта, напротив нее, у памятника княгине Ольге, будет организована сцена для благотворительной акции блинного аукциона. Еще две сцены будут установлены около здания ПсковГУ на улице Советской и около центральной аптеки на Октябрьском проспекте.

Как сообщили в управлении культуры, праздничную программу подготовит Городской культурный центр Пскова. На сценических площадках будут задействованы творческие коллективы учреждений культуры областного центра. Сожжение масленичного чучела предполагается на Октябрьской площади.

Народная ярмарка развернется на улице Советской от ЦУМа до сцены у корпуса ПсковГУ и на Октябрьском проспекте от Октябрьской площади до улицы Некрасова.

Организаторы праздничной торговли - отдел потребительского рынка и услуг администрации города и муниципальное предприятие «Северо-западный центр социологии и маркетинга» - сообщили, что в ярмарке примут участия ремесленники, мастера народных промыслов и предприятия общественного питания, которые будут радовать горожан и гостей Пскова блинами с разнообразными начинками и другими угощениями.

В ближайшее время состоится заседание организационного комитета по подготовке и проведению псковской масленицы, в ходе которого участники более подробно обсудят вопросы организации праздника.

Источник: Псковская Лента Новостей
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