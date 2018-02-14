Общество

В Пскове с широким размахом встретили праздник весны - Масленицу. ФОТО

Сегодня, 18 февраля, в Детском парке и на Октябрьской площади в Пскове прошли традиционные масленичные гуляния. В этом году Масленица в Пскове ранняя. Отмечают её, провожая зиму и встречая весну, псковичи и гости города в воскресенье, которое именуют Прощеным.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, глава города Пскова Иван Цецерский приветствовал псковичей на главной сцене на Октябрьской площади и поздравил всех с Масленицей: «Сегодня мы провожаем зиму, очень хотим, чтобы с приходом весны из нашей жизни ушли все невзгоды и печали. Надеемся, что весной воплотятся в жизнь наши новые надежды и желания. По традиции сегодня надо просить прощения». Глава города попросил прощения у горожан, посоветовал простить близких и поделиться с ними радостью весеннего настроения.

В праздничный день на главной сцене звучали весенние заклички, частушки-прибаутки, песни в исполнении творческих коллективов Пскова и Псковской области.

Не обошелся праздник и без народной ярмарки, в которой традиционно приняли участие мастера народных промыслов, ремесленники. На праздничном пространстве работали интерактивные площадки: аттракционы на ловкость, силу и скорость для детей и взрослых, анимационные программы и мастер-классы по изготовлению поделок ручной работы. В этом году Управление культуры Администрации города подготовило для псковичей аутентичные аттракционы. А рядом с памятником скобарю любой желающий смог попробовать свои силы и покорить Масленичный столб.

В Детском парке гости праздника смогли поучаствовать в различных играх и состязаниях, узнать о русских народных играх и танцах, масленичных обычаях в других странах и многое другое.

Кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы на Октябрьской площади, которое собрало тысячи зрителей.