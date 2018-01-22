Общество

Семь лесовозов с дровами отправились сегодня в Гдовский район на котельную поселка Смуравьево-2

Больше 300 кубометров дров сегодня отправили в котельную МП «Смуравьево» Гдовского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате депутата Госдумы от Псковской области Александра Васильева.

Напомним, Александр Васильев включился в решение проблемы с запасом дров в поселке. Благодаря оперативному взаимодействию с ассоциацией работников лесных отраслей «Псковский лес» во главе с руководителем Константином Вилковым сегодня утром семь лесовозов с дровами отправились в Гдовский район на котельную поселка Смуравьево-2.

Однако вопрос об обеспечении поселка дровами в дальнейшем все еще открыт. По словам Александра Васильева, проблема отсутствия дров в поселке Смуравьево-2 - это маркер того, что ситуация требует более глубокого анализа. «Между тем ситуация, безусловно, требует системных решений на уровне Госдумы, Правительства РФ и субъектов, так как проблема отсутствующих дров - это скорее вершина айсберга, проблемы находятся гораздо глубже. Мною направлены соответствующие запросы, чтобы на площадке Госдумы и ОНФ совместно с коллегами провести обсуждения изменений в закон и постановления правительства», - сказал он.