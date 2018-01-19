Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
Олег Брячак: Я тюрьмы не боюсь!
инфографика Что нас ждет?
Тяжелое начало сложного года
Звук создан Богом
Никто не хотел городить
мусорный хайп по-порховски
афиша юбилейного пушкинского
Осторожно, газ!
Телефон прямого эфира 56-73-72
Подарки каждый день
Информационные стенды таблички, вывески
ещё ЖКХ 19.01.2018 10:172 Теплоснабжающие предприятия Псковской области не выполнили свои обязательства за 2017 год по погашению долга перед газовиками 22.01.2018 21:480 По просьбе общественности в Порховском районе создадут инициативную группу для мониторинга экологической ситуации 22.01.2018 21:240 Роспотребнадзор изменил сроки вывоза мусора из дворов 22.01.2018 12:438 Коммунист, депутат гордумы Пскова Сергей Федоров может возглавить МКУ «Специализированная служба» 22.01.2018 11:146 Председатель Гдовского районного Собрания надеется, что пик напряженности в ситуации с отоплением в Смуравьево-2 пройден 19.01.2018 17:378 В Псковской области подведены итоги капремонта за 2017 год
Самое популярное 21.01.2018 11:3810 Глава Новосельской волости Струго-Красненского района Лариса Моисеева и соцработник Муртузали Магомедов погибли в ДТП 20.01.2018 17:2717 Женщина-водитель и ее пассажир погибли после падения автомобиля в ручей в Струго-Красненском районе 19.01.2018 09:5722 Псковский областной суд оставил в силе постановление городского суда о мере пресечения для Олега Брячака 19.01.2018 16:369 Минус один кирпич. Нововведение на площади Ленина 19.01.2018 14:5415 В Псковской областной больнице прошли первые лапароскопические операции по снижению веса
 
ЖКХ

Председатель Гдовского районного Собрания надеется, что пик напряженности в ситуации с отоплением в Смуравьево-2 пройден

22.01.2018 11:14|ПсковКомментариев: 6

Председатель Гдовского районного Собрания депутатов Юлия Сагателян надеется, что пик напряженности в ситуации с отоплением в поселке Смуравьево-2 пройден. Об этом она сообщила в комментарии для Псковской Ленты Новостей.

«На прошлой неделе ситуация была очень острой. Речь фактически шла о том, что дров оставалось не более чем на сутки. Это, конечно, для нас критическое положение с учетом того, что начались морозы. В конце недели я разговаривала с Верой Ивановной Трушиной (директор МП «Смуравьево» - ред.). Она сообщила, что ей удалось произвести необходимые закупки, и сейчас запас дров примерно на 5 дней есть. То есть самый пик напряженности, я надеюсь, спал, и нам удастся и дальше конструктивно решать эти вопросы», - рассказала она.

По словам Юлии Сагателян, районные депутаты постоянно мониторят ситуацию с отопительном сезоном в муниципалитете и стараются в силу своих полномочий воздействовать на разрешение проблемы, обращаясь в администрацию района и вышестоящие органы исполнительной власти.

Завтра, 23 января, состоится очередная сессия Гдовского районного Собрания. Юлия Сагателян пояснила, что пока письменных заявок на рассмотрение вопроса об отопительном сезоне ни от теплоснабжающих организаций, ни от исполнительных органов власти не поступало. «Если поступит письменное заявление, мы немедленно будем выводить вопрос на сессию вне зависимости от того, включен он в повестку дня заранее или нет», - заключила она.

Теги: #отопительный сезон #Смуравьево-2 #Гдовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 6Версия для печати
 

 
опрос
Как может быть решена проблема с мусором в Псковской области?
В опросе приняло участие 726 человек
Лента новостей
Последние новости
22.01.2018, 22:030 Авторский вечер поэтессы Татьяны Гореликовой пройдет 25 января в Пскове 22.01.2018, 21:480 По просьбе общественности в Порховском районе создадут инициативную группу для мониторинга экологической ситуации 22.01.2018, 21:361 В Германии медбрата обвинили в убийстве почти 100 пациентов 22.01.2018, 21:240 Роспотребнадзор изменил сроки вывоза мусора из дворов
22.01.2018, 21:120 Вопросы патриотического воспитания и поддержки ветеранов обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава 22.01.2018, 20:5719 Детки с топорами 22.01.2018, 20:455 Родительское сообщество поддержало идею ограничения возраста регистрации в соцсетях 22.01.2018, 20:283 В Госдуме раскритиковали идею приравнивания сожительства к браку
22.01.2018, 20:031 Жителям Струг Красных напомнили, что делать в случае пожара 22.01.2018, 19:420 Святочные посиделки прошли в общежитии Великолукского медколледжа 22.01.2018, 19:300 Михаил Ведерников поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели 22.01.2018, 19:210 Собственники коммерческих помещений в Пскове решат проблему поиска арендаторов
22.01.2018, 19:0920 Олег Брячак еще не определился со своими планами по губернаторским выборам 22.01.2018, 18:591 Жительница Палкинского района зарезала своего сожителя в ходе пьяной ссоры 22.01.2018, 18:484 Милонов предложил регистрировать детей до 14 лет в соцсетях только с разрешения родителей 22.01.2018, 18:320 Насыщенная студенческая жизнь станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН
22.01.2018, 18:320 Виктора Ана не пустили на Олимпиаду в Пхенчхан 22.01.2018, 18:310 Анонимное обращение не может быть основанием для проверки, напоминает псковичам трудовая инспекция 22.01.2018, 18:200 Грипп еще не пришел в Псковскую область 22.01.2018, 18:142 Врио губернатора поддержал предложение о строительстве еще одной спортплощадки в Печорском районе
22.01.2018, 18:050 Снег и мороз до 12 градусов обещают во вторник в Псковской области 22.01.2018, 18:003 «Дневной дозор»: Как госпредприятие «Псковавиа» может выйти из кризиса? 22.01.2018, 17:540 До 5 февраля псковичи могут обратиться на Всероссийскую горячую линия по гриппу и ОРВИ 22.01.2018, 17:4844 Лев Шлосберг нам не конкурент, но и не союзник - Олег Брячак
22.01.2018, 17:416 Средний медперсонал Невельской межрайонной больницы обратился в Псковский облсовпроф из-за отсутствия повышения зарплаты 22.01.2018, 17:3613 Губернатор-2018: победитель получает всё 22.01.2018, 17:2524 Олег Брячак не отказался от планов стать главой города Пскова 22.01.2018, 17:140 Обком профсоюза инновационных и малых предприятий обсудил планы на 2018 год
22.01.2018, 17:110 В Минкультуры грозят наказанием отелям за завышенную «звездность» 22.01.2018, 17:024 Более 250 мероприятий проведено в 2017 году в Пскове при поддержке Управления культуры 22.01.2018, 16:5415 Псковичам напоминают, что за приобретение «радионяни» можно угодить за решетку 22.01.2018, 16:530 25 и 26 января будет закрыто движение по Комсомольскому переулку в Пскове
22.01.2018, 16:5219 Мы не взяли у Михаила Гавунаса ни копейки и, наверное, не возьмем - Олег Брячак 22.01.2018, 16:480 Трое псковских школьников претендуют на победу в конкурсе «Сталинград. Судьба человека» 22.01.2018, 16:295 В Печорском районе потерялся мужчина с татуировкой «За ВДВ» 22.01.2018, 16:275 Государственный Театр Наций вновь удивит псковскую публику
22.01.2018, 16:260 Можно ли бороться с нарушениями в сфере торговли алкоголем - обсудим в общественном пресс-центре ПЛН 22.01.2018, 16:210 В Печорах задержали грабителя, который на улице похитил у женщины сумку с деньгами 22.01.2018, 16:1715 Псковские «эсеры» намерены сохранить альянс с коммунистами 22.01.2018, 16:090 Порядка 200 жителей Псковской области стали участниками бесплатной программы Сбербанка и Google «Бизнес класс»
22.01.2018, 16:015 Зажор в Островском районе ликвидировали взрывами 22.01.2018, 15:5635 Около 20 тонн польских груш обманным путем ввезли в Псковскую область 22.01.2018, 15:430 Псковичи успешно выступили на легкоатлетическом пробеге Пулково-Пушкин 22.01.2018, 15:384 В поисках «Тайной Комнаты»: где в Пскове можно сходить в туалет бесплатно
22.01.2018, 15:260 Большим педагогическим Советом начался учебный семестр в Псковском колледже искусств 22.01.2018, 15:240 Управление Росреестра по Псковской области провело 30 проверок соблюдения земельного законодательства 22.01.2018, 15:112 «Двое на одного» с Олегом Брячаком. ВИДЕО 22.01.2018, 15:077 Опрос ОНФ: 88% граждан выступают за раздельный сбор мусора
22.01.2018, 15:0225 Олегу Брячаку нравится стиль работы врио губернатора Михаила Ведерникова 22.01.2018, 15:000 Словарный запас. Детки с топорами 22.01.2018, 15:001 В Невельском районе неустановленный водитель врезался в силовое барьерное ограждение, пострадала девушка 22.01.2018, 14:580 Псковские школьники могут попасть на съемки большого кино
22.01.2018, 14:570 Пьяный мужчина на «Рено» съехал в кювет на дороге в Печорском районе и опрокинулся 22.01.2018, 14:364 Стратегию безопасности дорожного движения на период до 2024 года утвердил Медведев 22.01.2018, 14:200 Фитнес-семинар в Пскове проведет вице-чемпионка мира категории WFBB 22.01.2018, 14:1535 Олег Брячак: Я тюрьмы не боюсь
22.01.2018, 14:071 «Горводоканал» Пскова объявляет конкурс на должность начальника юридического отдела 22.01.2018, 14:062 Правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому штрафы за нарушение ПДД будут направляться в дорожные фонды субъектов РФ 22.01.2018, 14:023 Более 7 тысяч школьников посетили Псковскую область в рамках турпроектов «Живые уроки» и «Моя Россия» 22.01.2018, 14:000 «Двое на одного» с Олегом Брячаком
22.01.2018, 13:588 В поддержку регистрации Путина на выборах собрано 1,6 млн подписей - штаб 22.01.2018, 13:540 В Великих Луках проведено выселение организации по решению Арбитражного суда 22.01.2018, 13:5010 Профсоюзные активисты помогут Пушкиногорской санаторной школе-интернату со строительством забора 22.01.2018, 13:463 Потепление прогнозируют в Псковской области к середине недели
22.01.2018, 13:298 Disco-RD, Blackbird и «Площадь восстания» выступят на экваторе фестиваля «Добрый рок» 22.01.2018, 13:270 Молодые псковские фоторепортеры могут стать участниками международного конкурса имени Андрея Стенина 22.01.2018, 13:028 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Олегом Брячаком 22.01.2018, 12:525 За новогодние праздники жители Пскова и области разместили более 500 резюме
22.01.2018, 12:453 «Махаон» приглашает на концерт памяти Высоцкого в областной библиотеке 22.01.2018, 12:438 Коммунист, депутат гордумы Пскова Сергей Федоров может возглавить МКУ «Специализированная служба» 22.01.2018, 12:418 Псковскому Центру детского и юношеского туризма и экскурсий требуются педагоги 22.01.2018, 12:381 В первом квартале 2018 года мобильная клиентская служба Пенсионного фонда посетит 8 волостей Псковского района
22.01.2018, 12:302 Школьники Псковской области смогут поступить в вузы без экзаменов 22.01.2018, 12:287 Псковские депутаты будут осуществлять контроль за реализацией мер поддержки семьи 22.01.2018, 12:256 Более тысячи имен военнопленных концлагеря «Дулаг» установили общественники на средства президентского гранта 22.01.2018, 12:230 В Псковской области стартовал очный этап Всероссийской олимпиады студентов «Я - профессионал»
22.01.2018, 12:157 Попытку ввоза 13 тонн «запрещенных» грибов пресекли псковские таможенники 22.01.2018, 12:132 Почти полтысячи человек в Псковской области за выходные предупреждены об опасности выхода на лед 22.01.2018, 12:091 23 января состоится первый вебинар в Школе молодого лидера 22.01.2018, 12:032 О любви Владимира Высоцкого и Марины Влади расскажут в Псковской областной библиотеке
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru