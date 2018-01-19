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Председатель Гдовского районного Собрания надеется, что пик напряженности в ситуации с отоплением в Смуравьево-2 пройден

Председатель Гдовского районного Собрания депутатов Юлия Сагателян надеется, что пик напряженности в ситуации с отоплением в поселке Смуравьево-2 пройден. Об этом она сообщила в комментарии для Псковской Ленты Новостей.

«На прошлой неделе ситуация была очень острой. Речь фактически шла о том, что дров оставалось не более чем на сутки. Это, конечно, для нас критическое положение с учетом того, что начались морозы. В конце недели я разговаривала с Верой Ивановной Трушиной (директор МП «Смуравьево» - ред.). Она сообщила, что ей удалось произвести необходимые закупки, и сейчас запас дров примерно на 5 дней есть. То есть самый пик напряженности, я надеюсь, спал, и нам удастся и дальше конструктивно решать эти вопросы», - рассказала она.

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По словам Юлии Сагателян, районные депутаты постоянно мониторят ситуацию с отопительном сезоном в муниципалитете и стараются в силу своих полномочий воздействовать на разрешение проблемы, обращаясь в администрацию района и вышестоящие органы исполнительной власти.

Завтра, 23 января, состоится очередная сессия Гдовского районного Собрания. Юлия Сагателян пояснила, что пока письменных заявок на рассмотрение вопроса об отопительном сезоне ни от теплоснабжающих организаций, ни от исполнительных органов власти не поступало. «Если поступит письменное заявление, мы немедленно будем выводить вопрос на сессию вне зависимости от того, включен он в повестку дня заранее или нет», - заключила она.