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Общество

Мусорный хайп: продолжение следует

23.01.2018 17:33|ПсковКомментариев: 18

Порховский дом культуры 22 января больше всего напоминал разворошенный улей с очень недобро настроенными пчелами. Зал был полон. Люди, не успевшие занять места, стояли в проходах. По самой скромной оценке, количество участников встречи, посвященной проблеме полигона твердых коммунальных отходов, превышало пять сотен человек. Хотя начало назначили на два часа дня в понедельник, собрались далеко не одни пенсионеры. Очевидно, неравнодушные к интересам своего района горожане смогли отпроситься и взять отгул на работе.

Псковская делегация была также представительной. Пообщаться с народом приехали сразу два вице-губернатора – Николай Цветков и Александр Кузнецов, глава эксплуатирующего свалку предприятия ООО «Экорос» Андрей Папчук, председатель госкомитета по строительству и ЖКХ Андрей Агапов с командой специалистов и представлявший фракцию ЕР в областном Собрании вице-спикер Виктор Остренко. Муниципальные власти тоже пришли, однако, на рожон не лезли, представив поле битвы «старшим товарищам». Во всяком случае, глава района Виктор Степанов предпочел занять место не в президиуме, а в зале, рядом со своим народом. Да и в прения не вступал, ограничившись небольшой репликой уже под завершение дискуссии.

Недовольство населения, вообще говоря, вещь метафизическая, до сих пор слабо просчитываемая. Явно резонансные вещи, вроде роста цен и коммунальных тарифов, безработицы, оптимизации школ и больниц вызывают в людях лишь глухое недовольство. Но при этом протест может вырваться наружу по самому неожиданному поводу. В Порхове таким поводом стала ситуация с районной свалкой.

Отдельные псковские журналисты со вполне столичным снобизмом, по-своему подвели итоги первой встречи, состоявшейся неделю назад. Дескать, непонятно, чего это деревня вдруг взбунтовалась – сами вон все равно устраивают стихийные свалки где попало. Мол, жителю глубинки на экологию плевать, а вот повод поругаться с начальством получился просто отличный.

На самом деле всё, разумеется, не так просто. Мусорный узел в одном из древнейших городов России завязывался уже давно. Порхов, как и большинство райцентров области, состоит из многоквартирных домов и обширного частного сектора. Обитатели квартир вполне цивилизованно носят мусор в контейнеры и оплачивают квитанцию на переработку бытовых отходов (попробуй не оплати!). Жители одноэтажного Порхова не то, чтобы отличаются какой-то особенной нечистоплотностью, скорее искренне не понимают – зачем платить за то, что всегда было бесплатным?

Однако времена поменялись. Лет 30-40 назад упаковка не довлела над продукцией. Картонные коробки и вощеная бумага шли на растопку, банки-бутылки сдавались в стеклотару или находили применение в хозяйстве, а небольшой остаток в виде консервных жестянок можно было попросту закопать на задах в огороде, пока не перегниёт. С пластиком такие вещи не проходят. Его, во-первых, очень много, а, во-вторых, своими силами переработать невозможно, только вывозить на свалку. Так что часть жителей самостоятельно собирает свой мусор, везет на городскую свалку, где его взвешивают и принимают по квитанции. А другая часть тоже собирает мусор, но везёт его в ближайший лесок или канаву на свалку стихийную, где выбрасывает абсолютно бесплатно.

В итоге в городе появляется мусор, и что с этим делать – непонятно. Штрафы в законе прописаны, но как поймать нарушителей? Сажать в каждую канаву полицейского?

Правового механизма для того, чтобы поставить контейнеры и обязать частников оплачивать услуги вывоза мусора в природе не существует. Это головная боль любого муниципалитета, где есть частная застройка. По самым оптимистическим оценкам,  договоры сегодня заключены у 60% от всех жителей Порхова. Остальные решают проблему бытовых отходов по старинке – в канаву. 

Это только половина беды. Городская свалка еще и требует финансирования – нужно оплачивать работу немногочисленного персонала, электроэнергию, налоги. Общая сумма составляет порядка полумиллиона рублей в год. С учетом того, что договоры порховичи заключать не горят желанием, объект для муниципалитета оказывается убыточным.

И вот в ноябре прошлого года у региональных властей возникла идея, что неплохо бы областному центру и Порховскому району порешать свои свалочные проблемы совместно. С первого взгляда выход казался идеальным. Псков наконец-таки закрывает свой полигон, уже добрых два десятка лет работавший в нарушение всех нормативов, а район получит финансирование для решения своих мусорных проблем. Аналогичные предложения получили Печорский и Палкинский районы. Работа закипела. Был заключен договор с ООО «Экорос» на аренду на срок до 15 ноября 2041 года. Фирма провела кое-какие работы, что позволило присвоить свалке гордый статус полигона ТКО и на Порхов помчались первые «мусоровозы дружбы».

Тут-то совершенно неожиданно для успокоившихся чиновников и поднялась дубина народной войны. Решение было принято без согласования с гражданами, которые оказались с ним категорически не согласны. В пылу спора аргументов выдвигается много. Это и наличие в непосредственной близости (порядка 2 км) подземного водозабора градообразующего предприятия «Порховский маслосырзавод». Это и близость курорта Хилово и Никандровой пустыни. Это и работающая по соседству школа. Это и болотистая местность с низко расположенными грунтовыми водами.

Однако реальная проблема, как всегда, носит чисто хозяйственный характер. У каждого полигона существует дебет, предельное количество мусора, которое можно туда завезти, после чего объект нужно консервировать. С учетом псковского мусора нагрузка возрастает в разы. Голые цифры. На 2018 год на порховский полигон запланировано завезти 5000 тонн твердых коммунальных отходов из Порховского района и 50 000 тонн, то есть в десять раз больше – из Пскова. То есть, ресурс свалки, которую жители могли бы спокойно эксплуатировать лет 25-30, теперь будет выработан гораздо быстрее. Цифры назывались разные, общий порядок – от двух до пяти лет. После этого уже порховчанам придется везти свой мусор за тридевять земель – на те же полигоны в Печоры или Палкино. Это будет означать резкий рост тарифов на вывоз ТКО, а с учётом того, что население и сегодня не слишком охотно заключает договоры и не пользуется находящейся под боком свалкой, всё может окончиться окончательным превращением города в большую помойку.

Разгребать эту кучу мусорных проблем и приехала псковская делегация. После первой встречи организаторы обещали хорошо подготовиться, собрать все нужные документы и уже пообщаться с жителями по-деловому. Однако прийти к согласию не получилось. Официальные бумаги не вызвали у жителей особого доверия. Например, относительно результатов экспертизы РПН, согласно которым все показатели по предельно-допустимой концентрации вредных веществ на свалке соответствуют норме, коллективный разум порховчан тут же привел два аргумента. Во-первых, почему все замеры делались зимой, а не летом? Во-вторых, какое отношение нынешнее состояние свалки имеет к тому, которое может наступить при увеличении завоза мусора в десять раз? 

Не возымело эффекта и предложение вице-губернатора Александра Кузнецова, который намекнул, что, пойдя на уступки, горожане могут получить бонусы – например, скидку, а то и возможность бесплатно вывозить свой мусор. Не заинтересовала жителей Порхова и возможность поговорить о решении разных непростых проблем городского ЖКХ и дорожного хозяйства.

Вместо того, чтобы пересказывать содержание продлившейся почти три часа встречи, стоит сделать общий обзор групп, вовлеченных в сложившуюся ситуацию и вкратце описать кто и что предлагает.

1. Региональные власти. Заинтересованы в том, чтобы сохранить нынешнее положение с вывозом мусора из Пскова до тех пор, пока не будет запущена генеральная схема переработки ТКО, в соответствие с которой создаются два полигона в северной и южной части области и выбираются два оператора. В качестве компромисса планируют снизить нагрузку на Порховский район, за счет распределения на семь полигонов на севере области.

2. Муниципальные власти. Псковскому мусору не рады но, скорее всего, хотели бы получить определенные преференции для района в обмен на компромиссное решение. Главной проблемой видят отсутствие договоров и стихийные свалки в городе. Отслеживают проверки, которые проходят в отношении состояния свалки, в том числе по линии прокуратуры, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. 

3. «Сознательная» общественность. Часть городских активистов вошла в трехстороннюю рабочую группу вместе с представителями областной и муниципальной власти и организации-оператора. Категорически настроены против того, чтобы городская свалка принимала мусор из Пскова. Считают, что статус полигона был придан объекту незаконно, прописанные в нормативах многочисленные требования либо выполнены в недостаточном объеме, либо вообще нереализуемы. Как, например, не выполнена многослойная подсыпка, не организован изолирующий слой и т.д. Готовы ждать результатов проверок и решать проблему в правовом поле.

4. «Радикальная» общественность. Значительная часть участников встречи выразила недоверие не только городским гостям, но и своим же землякам, вошедшим в комиссию. Прозвучало предложение придать собранию статус схода граждан и проголосовать за то, чтобы немедленно запретить ввоз мусора из Пскова. Готовы бороться, поднимая шумиху в СМИ, обращаясь на федеральный уровень, инициируя судебные разбирательства и даже вставая живым щитом на пути мусоровозов (высказывались и встретили поддержку и такие призывы).

5. «Несознательная» общественность. Многие пришли в зал ДК, используя мусорную тему как повод, чтобы поговорить о своей непростой жизни. Бодрый старик ругал власть предержащих. Крепкий хозяйственный мужчина жаловался на состояние дорог и просил областные власти помочь с покупкой хотя бы одного нового ЗИЛа для дорожников. Женщина в платке, едва не плача, говорила про святые места, Никандрову пустынь и Александра Невского. Кто-то вспоминал закрытые в 90-е годы градообразующие предприятия, такие, как радиозавод. Словом, у людей наболело, и для них встреча стала чем-то вроде коллективного сеанса психотерапии.

6. Политические силы. Пока в конфликт не включились сторонние участники, намеренные использовать его в своих интересах, но, вероятно, это дело ближайшего времени. В зале были замечены представители областного отделения КПРФ. Также не исключено, что ситуацией заинтересуется «Яблоко», «монополизировавшее» экологическую тематику регионе. «Единая Россия» также решила не ждать оппонентов и взялась за анализ ситуации, внеся проблему на рассмотрении заседания своей фракции в областном Собрании и предстоящий «парламентский час».

В итоге было решено встретиться еще раз через неделю, на том же месте и в том же составе. Можно, конечно, сказать, что участники так ни к чему и не пришли, но это не вполне верно. 

Да, не слишком довольный голос народа стал звучать чаще. Но ведь это еще и потому, что его чаще стали слышать. К счастью уходят в прошлое разговорчики про «сопротивление материала», когда власть считала возможным ломать через колено сопротивляющееся общество, загоняя его реформами в «светлое будущее». Будущее оказалось мрачновато, и обе высокие стороны все-таки нашли в себе силы сесть за общий стол переговоров. Власть все чаще вступает в тяжелый, непростой диалог с народом. Тот, ворча и сопротивляясь, тоже учится вести диалог в правовом поле.

Вот и вице-губернатор Николай Цветков в завершении разговора оставил в стороне высокую риторику и просто, по-человечески попросил у собеседников прощения за то, что решение было принято без их участия. Мы все постепенно учимся слушать друг друга, что уже неплохо. Однако мусорный конфликт тоже продолжает тлеть.

Илья Петров

Пресс-портрет
Цветков Николай Юрьевич Врио заместителя губернатора Псковской области Остренко Виктор Владимирович
Степанов Виктор Николаевич Кузнецов Александр Викторович
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 18Версия для печати
 

 
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Как может быть решена проблема с мусором в Псковской области?
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Пресс-портрет
Цветков Николай Юрьевич Врио заместителя губернатора Псковской области Остренко Виктор Владимирович
Степанов Виктор Николаевич Кузнецов Александр Викторович
Лента новостей
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