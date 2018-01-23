Общество

Систему стимулирования населения Псковской области за раздельный сбор мусора разработает администрация региона

Систему стимулирования населения Псковской области, занимающегося раздельным сбором мусора, разработает администрация региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на парламентском часе заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов, отвечая на вопрос депутата областного Собрания Антона Минакова.

Парламентарий отметил, что в псковском регионе можно видеть все больше контейнеров для раздельного сбора мусора, и поинтересовался, как проходит процесс его вывоза, учитывая большое число роликов в интернете, отснятых в разных регионах, где показано, как приезжает мусоросборщик и весь отсортированный мусор складывает в один кузов.

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Александр Кузнецов подчеркнул, что в Псковской области такой ситуации не происходит: из каждого контейнера отсортированный мусор идет в отдельную машину. В то же время он призвал не забывать о стимулах для населения за раздельную сортировку мусора.

«Говоря об экономических стимулах, мы направляем вектор к управляющим компаниям, которые должны рассказывать населению, что контейнер с отсортированным мусором заполняется медленней, соответственно и плата должна быть меньше. Поэтому основным аспектом будет именно осознанный шаг к раздельному сбору мусора. Мы прорабатываем такие тарифы, чтоб стимулировать население, чтоб народ знал, что за сортировку мусора он будет платить меньше», - объяснил вице-губернатор.