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Межведомственная рабочая группа по обращению с ТБО в Псковской области будет сформирована на следующей неделе

Межведомственная рабочая группа по разработке новой схемы обращения с ТБО в Псковской области будет сформирована на следующей неделе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания сообщил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов.

В своем докладе замгубернатора рассказал о том, что рабочая группа, которая существовала под его руководством, будет переформатирована и получит статус межведомственной. Возглавит ее лично врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

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Ранее Михаил Ведерников заявлял, что главная задача властей на 2018 год - определить место под будущий межмуниципальный полигон и выбрать инвестора, который вложит средства в строительство современного мусороперерабатывающего комплекса.