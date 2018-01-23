Общество

Региональный оператор по обращению с ТБО будет выбран в Псковской области на конкурсной основе в мае

Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами будет выбран в Псковской области на конкурсной основе в мае текущего года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на парламентском часе заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов, отвечая на вопрос депутатов Псковского областного Собрания от ЛДПР, касающийся перспектив появления мусороперерабатывающего завода в южной зоне региона.

«Мы в мае должны на конкурсной основе выбрать регионального оператора. Один он будет или два - будет обсуждаться», - отметил вице-губернатор. Он также напомнил, что с января текущего года принято решение о публичном обсуждении схемы обращения с ТБО, чтобы власти не выходили постфактум с информацией об изменении мусорных потоков в регионе, а обсуждали это с населением.

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«Мы планируем как можно грамотнее и глубже разбираться с мусором, сортировать его. Мы должны понимать - чем больше мусора мы отсортируем, тем меньше мусора придет на полигоны. А любая технология переработки и утилизации все равно заканчивается полигоном, - заметил Александр Кузнецов. - На юге Псковской области сортировка работает, я ее посещал. Это ручная сортировка и переработка, инвестор уже заявил инвестиционный проект и готов вложить в модернизацию этого объекта, в строительство мусоросортировочной линии 650 млн рублей», - рассказал вице-губернатор.

При этом он сообщил, что, в соответствии с изменениями законодательства псковский регион должен будет отсортировывать 68 компонентов мусора, а сейчас он сортирует лишь 16-18.

Депутат Лев Шлосберг поинтересовался у вице-губернатора, есть ли у псковского региона тарифная политика в сфере обращения с ТБО или же тарифы устанавливаются, исходя из переговоров с участниками рынка. Александр Кузнецов отметил, что увеличение тарифов обусловлено несколькими факторами, и немалую роль тут сыграл «фактор транспортного плеча». «В тариф включена плата за негативное воздействие, и как раз она составляет в тарифе существенную долю. 50 процентов платы распределяются муниципальному образованию, где расположен полигон, 45 - в региональный бюджет и 5 — в федеральный. Но, скорее всего, будет принято решение отдавать 95 процентов муниципалитету, который примет межрегиональный полигон», - пояснил вице-губернатор.