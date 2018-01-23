Общество

Михаил Ведерников лично возглавит рабочую группу по разработке новой схемы обращения с ТБО в Псковской области

Врио губернатора Михаил Ведерников предложил переформатировать рабочую группу по разработке новой схемы обращения с ТБО в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, об этом он заявил на заседании фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов.

Главная задача властей на 2018 год, по словам врио губернатора, - определить место под будущий межмуниципальный полигон и выбрать инвестора, который вложит средства в строительство современного мусороперерабатывающего комплекса.

Михаил Ведерников подчеркнул, что существующая схема вывоза мусора является временной. Рабочая группа, которая была создана еще в 2017 году для разработки новой схемы обращения с ТБО, будет существенно обновлена, ее работа переформатирована. Глава региона принял решение лично возглавить ее работу.

В группу должны войти профессионалы, эксперты, представители общественных активистов, отметил руководитель области. Михаил Ведерников обратился к единороссам с просьбой делегировать своих представителей в состав рабочей группы и активно включиться в ее деятельность.

В свою очередь представители депутатского корпуса согласились с тем, что Псковская область должна выработать единый подход в решении проблем с мусором, и выразили готовность вести диалог с населением. От членов фракции «Единая Россия» также прозвучало предложение мотивировать граждан сортировать мусор и заключать договоры на его вывоз.

В завершение заседания Михаил Ведерников поблагодарил народных избранников за конструктивный разговор и плодотворную работу и добавил, что достигнутая ранее договоренность о проведении регулярных встреч остается в силе.

«Наша общая задача в ходе этого диалога не только обозначить свои позиции, но, что самое главное, совместно найти ответы на острые вопросы. Это сложный, но конструктивный путь, путь сотрудничества. И я уверен, что он нам по плечу», - заявил врио губернатора.

