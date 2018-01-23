Общество

Всеволод Козловский: Решать проблему с полигоном ТБО нужно с учетом выгоды для граждан

Решать проблему с полигоном ТБО нужно с учетом выгоды для граждан. Такое мнение в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказал депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский.

«Проблема существует не первый день, вопрос должен решаться комплексно с учетом мнения экспертного сообщества, руководителей области и депутатов, с учетом того, насколько это будет выгодно для граждан и общества, учитывая тарифную политику и возможности инвесторов, которые могут прийти в область», - подчеркнул депутат.

Он также напомнил, что по опросу ОНФ порядка 88% граждан готовы раздельно собирать мусор. «Но нужно их мотивировать, чтобы, например, вывоз этого мусора был существенно дешевле», - убежден парламентарий.

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Всеволод Козловский также согласился с позицией врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который пообещал финансово поддержать те районы, на которых располагаются полигоны ТБО. «Это будут дополнительные средства, которые можно использовать на развитие инфраструктуры», - добавил депутат.