Общество

Анатолий Копосов: Для решения «перезревшего» вопроса с обращением ТБО необходимо создать региональную программу

Перезревшим назвал вопрос с утилизацией и переработкой твердых бытовых отходов в Псковской области депутат Псковского областного Собрания депутатов (фракция КПРФ), заместитель председателя парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Анатолий Копосов.

В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей он отметил, что сегодняшнее обсуждение темы ТБО в рамках парламентского часа на очередной сессии регионального Заксобрания удовлетворило его только одним фактом - рабочую группу по разработке новой схемы обращения ТБО в администрации Псковской области возглавил врио губернатора Михаил Ведерников. «Это позволит прийти к реальному пониманию положения вещей», - уверен парламентарий.

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«О проблеме ТБО в Псковской области нашей фракцией было заявлено еще на первой встрече с Михаилом Ведерниковым. Я считаю, что в нашем регионе должна появиться реальная программа решения этой проблемы. Жители Псковской области должны знать, как этот вопрос будет решаться. Она может быть краткосрочной или долгосрочной, возможны и оба этапа. Главное, чтобы потом не в качестве чрезвычайного положения принимать какие-то меры», - высказался Анатолий Копосов.

В качестве положительного примера депутат вспомнил опыт некоторых европейских стран. Например, в Финляндии, по его словам, устанавливают по 5-6 контейнеров для раздельного сбора мусора, а в Германии - до 8 контейнеров. При этом в этих государствах жителям платят деньги за то, что они сдают раздельно бытовой мусор. Псковичей же ставят перед фактом, что тарифы на вывоз и утилизацию ТБО увеличатся.

«Когда говорят, что у населения близлежащих к полигонам ТБО районов будут какие-то бонусы, то это делается лишь для того, чтобы их успокоить, снять напряжение. Но тут можно столкнуться с тем, что жители других районов скажут: а почему одним повышают тарифы, а другим - нет. Нам нужно досконально все объяснить, по полочкам разложить и донести до населения: почему сложилась такая ситуация, и как мы будем решать эту проблему. Неслучайно разрабатывается или уже даже должна быть принята федеральная программа по утилизации ТБО. Хотелось бы услышать, как мы там работаем», - отметил Анатолий Копосов.

По его мнению, в региональной программе должно быть заложено строительство как минимум одного-двух мусороперерабатывающих заводов. Как это, например, уже сделано в Мурманской области, где два завода по переработке ТБО уже возведены.

«Мы тоже должны видеть такие результаты. Но пока мы услышали только, что есть проблема. Однако я уверен, что специально созданная комиссия доберется до истины и выработает конкретные решения», - заключил Анатолий Копосов.