Общество

Псковская область готовится к Масленице

В администрации Псковской области состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению народного праздника Масленицы, сообщили в государственном комитете региона по культуре.

Участники совещания обсудили программу праздника, а также организационные вопросы: обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей и информационное сопровождение празднества.

Масленичные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях региона с 12 по 18 февраля. В программу вошли областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» с участием лучших фольклорных коллективов региона, международная научно-практическая конференция «Традиционная праздничная обрядовая культура и современность», масленичные гулянья «Встречай весну в Изборске». Также на масленичной неделе состоится ежегодный торжественный прием семей из Псковской области, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Масленица - народный праздник, который традиционно масштабно отмечается в Псковской области и является событием культурной жизни жителей и гостей региона.