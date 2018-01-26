Общество

В Госдуму поступил президентский проект о повышении МРОТ

В Госдуму поступил законопроект о повышении минимального размера оплаты труда с 1 мая, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

«К нам поступил запрос, инициированный президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Предлагается рассмотреть решение, которое коснется трёх миллионов наших граждан, - повышение минимального размера оплаты труда, приравняв его к прожиточному минимуму. Это решение вступит в силу, если этот законопроект будет принят, с 1 мая», - заявил Володин журналистам в пятницу.