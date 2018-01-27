Общество

Роман Рябцев собирается судиться с группой «Технология»

Композитор, поэт и саунд-продюсер Роман Рябцев собирается судиться со своими бывшими коллегами - с музыкантами группы «Технология», из состава которой он вышел в конце прошлого года. Об этом экс-вокалист группы заявил в видеоролике, который опубликовал в соцсетях.

В видео сообщается, что вчера, 28 января, в Петербурге прошел концерт группы «Технология», участником которого был заявлен Роман Рябцев. Этот факт экс-вокалист назвал гнусным обманом публики со стороны менеджера группы Алексея Филимонова. «Я с ним не работаю, уволил его еще осенью прошлого года и не буду с ним больше работать ни при каких условиях», -заявил Роман Рябцев.

Кроме того, его возмутило, что на концерте было показано видео, в котором его, как он считает, оклеветали. «Там был использован кусок моего предыдущего видео, в котором я заявил, что больше не работаю с группой «Технология» в целом и с Алексеем Филимоновым в частности. Туда же влепили фото каких-то фальшивых расписок от моего имени, где я якобы обязуюсь и дальше работать в группе "Технология"», - рассказал экс-вокалист.

Роман Рябцев готовит иск в суд о возмещении морального ущерба. Также музыкант требует, чтобы его бывшие коллеги по группе - «Владимир Нечитайло и Матвей Юдов, которые приняли участие в этом фарсе и обмане публики», - публично принесли ему извинения.

Кроме того, в видеоролике Роман Рябцев заявил о намерении запретить им исполнять его песни из репертуара «Технологии».

Напомним, 3 декабря в интервью телеканалу «Муз ТВ» он заявил, что дорабатывает в составе группы «Технология» до конца 2017 года и намерен полностью посвятить себя сольному проекту.

11 мая он планирует сольный концерт в Пскове. Пиар-менеджер Романа Рябцева подтвердил в интервью Псковской Ленте Новостей, что конфликт с бывшими коллегами не повлияет на эти намерения.