Общество

Об исполнении «майских» указов и стратегических инициатив президента доложил полпреду врио губернатора Псковской области

В четверг, 1 февраля, в администрации региона состоялась рабочая встреча полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Беглова с временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, врио главы региона доложил полпреду об основных параметрах социально-экономического развития региона, о ходе выполнения стратегических инициатив и поручений, сформулированных в указах президента от 7 мая 2012 года.

Михаил Ведерников сообщил, что, несмотря на непростую финансовую ситуацию, «майские» указы главы государства в части повышения заработных плат работникам бюджетной сферы в целом выполнены. «Есть небольшое отставание от целевых показателей по зарплатам работников культуры и преподавателей дополнительного образования, но могу с уверенностью сказать, что мы примем все возможные меры для достижения заданных параметров, и задача будет выполнена», - сказал Михаил Ведерников.

Что касается своевременности выплаты заработной платы, то в бюджетной сфере задолженности нет, сообщил врио губернатора. Ситуацию с долгами по зарплате перед работниками коммерческого сектора администрация держит на контроле, проводит совещания с руководителями и собственниками предприятий.

Михаил Ведерников доложил Александру Беглову, что регион также ведет работу по замещению коммерческих кредитов бюджетными, что позволит сэкономить для областного бюджета порядка 1 млрд рублей.

Врио губернатора также сообщил о том, что в Псковской области программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья практически завершена. В благоустроенные жилые помещения переселены почти 4 тыс. человек, расселено 287 многоквартирных домов. Только в 2017 году введено в эксплуатацию 13 многоквартирных домов. «На особом контроле находятся два проблемных дома, где подрядчик некачественно сделал свою работу. До 1 марта все строительные дефекты будут устранены, дома будут сданы, и программа будет выполнена на 100%», - сказал Михаил Ведерников.

В свою очередь полпред обратил внимание врио губернатора на выполнение поручения президента по обеспечению жильем детей-сирот и ветеранов Великой Отечественной войны. В ответ Михаил Ведерников заметил, что администрация области держит на контроле выполнение жилищной программы для детей-сирот. Что касается ветеранов ВОВ, то в настоящий момент все они обеспечены жильем. В программе остаются 25 вдов ветеранов Великой Отечественной, 16 из них получат жилье в текущем году. Всего в Псковской области жилищные условия улучшили около 4,4 тыс. ветеранов и участников войны.

В продолжение разговора Александр Беглов и Михаил Ведерников обсудили дорожное строительство и реализацию крупных инфраструктурных проектов по возведению Северного обхода города Пскова и путепровода через железнодорожные пути в Великих Луках. Врио губернатора подчеркнул, что транспортная доступность и транспортная логистика являются приоритетными направлениями развития экономики региона.

Александр Беглов также поднял вопросы здравоохранения в регионе, в том числе охраны здоровья женщин и детей. Врио губернатора сообщил, что на особом контроле держит строительство Перинатального центра в Пскове и в ежедневном режиме обеспечивает должный темп строительства.

Кроме того, в целях повышения качества и доступности медицинской помощи в регионе в рамках исполнения «майских» указов президента построен и введен в эксплуатацию современный онкологический центр, ведется активная работа по совершенствованию оказания медицинской помощи больным с сосудистой патологией. Современный сосудистый центр заработал в Пскове и два его филиала в Великих Луках и Острове. На основе государственно-частного партнерства реализуются проекты по улучшению материально-технической базы медицинских учреждений. За годы реализации Указов смертность от болезней системы кровообращения в Псковской области снизилась на 45%, и на протяжении последних 7 лет наблюдается устойчивое снижение смертности в целом.

Александр Беглов в свою очередь обратил внимание на необходимость реализации программы обеспечения профилактических осмотров трудоспособного населения и поручил Михаилу Ведерникову держать все обсуждаемые вопросы на постоянном контроле.