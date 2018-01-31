Общество

Александр Беглов поддержал инициативу Михаила Ведерникова о создании парка для людей с ОВЗ

Полпред президента РФ в СЗФО Александр Беглов поддержал инициативу Псковской области о создании в Пскове инклюзивного парка для совместного отдыха горожан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, об этом он заявил в четверг, 1 февраля, по итогам своей рабочей поездки в регион.

«Мне очень понравилась эта идея. Я первый раз слышу о создании парка для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и для детишек», - поделился мнением о проекте Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Александр Беглов.

Полпред выразил уверенность, что проект будет успешным, а псковский опыт полезен для других регионов. «Этот пример надо распространить на другие субъекты. Потому что создание такой среды - очень важно», - добавил он.

Врио губернатора Михаил Ведерников в свою очередь сообщил, что до конца этого года проект будет реализован. На территории парка будет Wi-fi, зоны отдыха, спортивные тренажеры и амфитеатр. Общественное пространство создается за счет бюджетов всех уровней, в том числе внебюджетных источников.

Александр Беглов также высоко оценил созданные в ЦЛП и Производственно-интеграционных мастерских условия для социальной реабилитации, адаптации, образования и трудоустройства людей с ОВЗ.