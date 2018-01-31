Общество

Александр Беглов познакомился с работой Центра лечебной педагогики

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов в четверг, 1 февраля, в рамках рабочего визита в Псковскую область посетил региональный Центр лечебной педагогики, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Встречали гостя начальник государственного управления образования Псковской области Александр Седунов, директор центра Андрей Царев, сопровождали - врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, врио заместителя губернатора Николай Цветков, глава Пскова Иван Цецерский и др.

Для начала Андрей Царев познакомил гостей с историей учреждения, которое функционирует с 1993 года. Было задумано как международный проект, потом приобрело статус муниципального, а затем, в 2011 году, стало государственным.

На сегодня центр оказывает услуги почти 700 семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья. В школе обучаются 65 детей, 25 - дошкольников. Для всех разработаны индивидуальные программы. Цель - сделать ребенка самостоятельным настолько, насколько это возможно.

Гости прошлись по центру, заглянули в кабинеты, где обучаются дети. Александр Беглов интересовался, каких успехов добиваются дети, нравится ли им учиться. «Нам понравилось, как вы танцуете. Здоровья вам, ребятишки. Хорошего настроения», - сказал он в одном из залов.

Посещая дошкольное отделение, полпред признался, что на одном из занятий даже подсмотрел идею для творчества.

Также полпреду был представлен проект благоустройства лесопарковой зоны в Корытово. Александр Беглов идею оценил положительно, отметив, что впервые видит подобный проект парковой зоны как для обычных детей, так и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Затем гостю был показан фильм об учреждении и преподнесены в подарок календарь на 2018 год и книга, выпущенные центром.